WhatsApp, nuovi strumenti per liberare spazio

WhatsApp continua la sua evoluzione puntando sull’efficienza e la praticità. L’app sta infatti testando una nuova funzione per gestire lo spazio di archiviazione direttamente dalle chat, senza dover passare dalle impostazioni generali. L’obiettivo? Rendere il controllo dei file più rapido, intuitivo e personalizzato.

La novità è attualmente disponibile nella versione beta 2.25.31.13 per Android, scaricabile dal Google Play Store. Una volta installata, all’interno della schermata delle informazioni di una chat compare un nuovo pannello che mostra in dettaglio tutti i file multimediali condivisi, ordinati in base alla loro dimensione. Da qui l’utente può eliminare rapidamente i contenuti più pesanti o decidere di conservarli, evitando così di cancellare accidentalmente elementi importanti.

WhatsApp migliora la gestione della memoria e introduce i file “preferiti”

Rispetto alla precedente sezione “Gestisci spazio”, accessibile dalle impostazioni generali, il vantaggio è evidente. Tutto avviene all’interno della conversazione, senza dover uscire dalla schermata principale. La procedura diventa più veloce e intuitiva, specialmente per chi ha chat molto attive o gruppi di grandi dimensioni.

La nuova interfaccia offre opzioni avanzate per la selezione multipla, permettendo di cancellare più elementi contemporaneamente e di contrassegnare alcuni file come “preferiti”. Questi ultimi vengono così protetti da eventuali eliminazioni automatiche e possono essere fissati in alto per un accesso immediato. In questo modo, WhatsApp punta a ridurre il rischio di perdita di dati importanti, garantendo un controllo più preciso sui contenuti salvati.

Il lancio della funzione è in corso e riguarda, per ora, solo un numero limitato di utenti Android. Anche installando la versione più recente dell’app, non tutti potrebbero visualizzare subito la novità. Questo perché Meta sta procedendo con un rilascio graduale, utile a testare la stabilità e raccogliere i primi feedback prima della distribuzione su larga scala. Insomma, con la possibilità di agire direttamente sulle singole conversazioni, ora l’app si prepara a diventare ancora più efficiente e personalizzabile.