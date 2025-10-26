Microsoft Excel, per analizzare dati in modo più rapido ora c’è l’AI: ecco come si usa

Le ultime versione di Microsoft Excel hanno introdotto funzioni basate su intelligenza artificiale che semplificano la gestione dei dati e automatizzano molte delle operazioni che prima richiedevano formule complesse. È proprio così che anche senza conoscenze gli utenti possono riuscire ad interpretare rapidamente e senza problemi tutti i grafici e le tabelle con i numeri.

La novità principale è la funzione Analizza dati, accessibile dalla barra degli strumenti di Excel. Una volta selezionata una tabella, l’AI elabora i valori e propone riepiloghi, tendenze e relazioni significative. Ad esempio, può evidenziare un aumento nelle vendite, individuare prodotti meno performanti o suggerire grafici che rappresentano meglio i risultati. È uno strumento pensato per chi deve prendere decisioni rapide senza dover creare formule o pivot manuali.

Un’altra funzione utile è Copilot per Excel, che interpreta comandi scritti in linguaggio naturale. Basta digitare richieste come “mostra la media mensile delle vendite” o “crea un grafico che confronta i risultati per regione”, e il sistema costruisce automaticamente la formula o la tabella corrispondente. Questo approccio riduce gli errori e accelera le operazioni più ripetitive.

Automazione e controllo intelligente dei dati

L’intelligenza artificiale di Excel non si limita alle analisi. Il sistema è in grado di riconoscere modelli nei dati, prevedendo andamenti futuri basati su informazioni storiche. Questa funzione è utile per chi si occupa di finanza, marketing o logistica, dove una previsione accurata può semplificare la pianificazione.

L’AI assiste anche nella pulizia dei dati, suggerendo correzioni quando rileva duplicati, errori di formattazione o valori anomali. In un solo passaggio è possibile uniformare testi, numeri e date, ottenendo un foglio di calcolo ordinato e coerente.

Per i team che lavorano su progetti condivisi, Excel AI può riassumere automaticamente modifiche, aggiornare report periodici e creare sintesi pronte per la condivisione su Teams o Outlook.

Grazie a queste funzioni, Microsoft Excel diventa uno strumento non solo per calcolare, ma per comprendere. L’intelligenza artificiale aiuta a leggere i dati in modo più umano, trasformando numeri e tabelle in informazioni concrete, utili e immediatamente applicabili alle decisioni di ogni giorno.