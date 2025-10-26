Ad
ApplicazioniNews

Microsoft Excel, per analizzare dati in modo più rapido ora c’è l’AI: ecco come si usa

Dai fogli di calcolo ai suggerimenti automatici, sono tanti i cambiamenti che gli utenti che usano Excel di Microsoft possono sfruttare

scritto da Felice Galluccio
Microsoft Excel

Le ultime versione di Microsoft Excel hanno introdotto funzioni basate su intelligenza artificiale che semplificano la gestione dei dati e automatizzano molte delle operazioni che prima richiedevano formule complesse. È proprio così che anche senza conoscenze gli utenti possono riuscire ad interpretare rapidamente e senza problemi tutti i grafici e le tabelle con i numeri.

La novità principale è la funzione Analizza dati, accessibile dalla barra degli strumenti di Excel. Una volta selezionata una tabella, l’AI elabora i valori e propone riepiloghi, tendenze e relazioni significative. Ad esempio, può evidenziare un aumento nelle vendite, individuare prodotti meno performanti o suggerire grafici che rappresentano meglio i risultati. È uno strumento pensato per chi deve prendere decisioni rapide senza dover creare formule o pivot manuali.

Un’altra funzione utile è Copilot per Excel, che interpreta comandi scritti in linguaggio naturale. Basta digitare richieste come “mostra la media mensile delle vendite” o “crea un grafico che confronta i risultati per regione”, e il sistema costruisce automaticamente la formula o la tabella corrispondente. Questo approccio riduce gli errori e accelera le operazioni più ripetitive.

Automazione e controllo intelligente dei dati

L’intelligenza artificiale di Excel non si limita alle analisi. Il sistema è in grado di riconoscere modelli nei dati, prevedendo andamenti futuri basati su informazioni storiche. Questa funzione è utile per chi si occupa di finanza, marketing o logistica, dove una previsione accurata può semplificare la pianificazione.

L’AI assiste anche nella pulizia dei dati, suggerendo correzioni quando rileva duplicati, errori di formattazione o valori anomali. In un solo passaggio è possibile uniformare testi, numeri e date, ottenendo un foglio di calcolo ordinato e coerente.

Per i team che lavorano su progetti condivisi, Excel AI può riassumere automaticamente modifiche, aggiornare report periodici e creare sintesi pronte per la condivisione su Teams o Outlook.

Grazie a queste funzioni, Microsoft Excel diventa uno strumento non solo per calcolare, ma per comprendere. L’intelligenza artificiale aiuta a leggere i dati in modo più umano, trasformando numeri e tabelle in informazioni concrete, utili e immediatamente applicabili alle decisioni di ogni giorno.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!