iPhone, automazioni con NFC: come semplificare gesti ripetitivi in pochi tocchi

Gli iPhone moderni consentono di associare azioni rapide a un tag NFC passivo: basta avvicinare il telefono e parte una sequenza predefinita. Il punto di partenza è l’app Comandi Rapidi, sezione “Automazione”. Selezionando “Nuova automazione personale” e poi “Tag NFC”, si registra il tag scansionandolo una volta e gli si assegna un nome chiaro (es. “Scrivania studio”). Da qui si aggiungono le azioni da eseguire in serie: regolazioni di sistema, apertura di app, invio di messaggi, avvio di una playlist o impostazioni di Focus. Per un’esperienza fluida conviene disattivare la richiesta di conferma, così l’automazione si avvia appena il tag viene rilevato.

Un’etichetta adesiva vicino alla porta, alla postazione di lavoro o sul comodino diventa un interruttore invisibile. La stessa logica si estende ai widget: inserendo il comando nella schermata Home, l’azione resta disponibile anche senza tag, utile quando il telefono non è a portata dell’etichetta.

Tre scenari pratici da replicare

1) Postazione lavoro. Scansione del tag “Scrivania studio” → attivazione rete Wi-Fi, volume a un livello prestabilito, modalità Focus “Lavoro”, apertura simultanea di note, calendario e app di chiamate. In coda, avvio di una playlist soft per isolare le notifiche non essenziali.

2) Routine serale. Tag sul comodino → abilitazione “Riposo”, luminosità minima, allarme impostato per l’orario abituale, promemoria di ricarica, apertura dell’app lettura. Facoltativamente, invio automatico di un breve messaggio “sto staccando” a un gruppo familiare.

3) In auto. Tag sul supporto del cruscotto → attivazione navigatore, abilitazione “Non disturbare alla guida”, attivazione Bluetooth per collegare l’impianto e ripresa dell’ultimo podcast. Se necessario, condivisione dell’ETA via messaggio precompilato.

Consigli per affidabilità e gestione

Un nome coerente per ogni tag aiuta a evitare confusione, soprattutto quando se ne usano più di uno. In ambienti con molti dispositivi, posizionare l’etichetta in un punto facile da “centrare” con la parte superiore del telefono migliora il riconoscimento. Le azioni che richiedono dati sensibili vanno limitate: l’automazione dovrebbe eseguire solo compiti sicuri anche in caso di scansioni involontarie. Per azioni soggette a condizioni, i Comandi Rapidi includono blocchi “Se/Allora/Altrimenti”, utili per variare il comportamento in base all’orario o allo stato della batteria.

Chi preferisce evitare tag visibili può usare supporti discreti (sotto la scrivania o dietro una cornice). Una volta trovata la sequenza giusta, duplicarla e cambiare solo poche azioni consente di costruire rapidamente un set completo di automazioni, riducendo al minimo le operazioni ripetitive nel corso della giornata.