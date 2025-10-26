Mini PC con sconto pazzesco oggi su AliExpress

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare un mini PC Chuwi, difatti in questi giorni su AliExpress è possibile abbracciare uno dei migliori sconti del momento, con la capacità dell’e-commerce di abbassare e ridurre fortemente il livello di spesa dal listino iniziale di un prodotto comunque di ottima qualità, dalle performance più che discrete.

La variante che oggi può essere vostra a prezzo fortemente scontato offre un processore AMD Ryzen 5 6600H, SoC di fascia media davvero molto interessante in termini di prestazioni, ancora di più se accoppiato con una configurazione che prevede 16GB di RAM DDR5 e 512GB di memoria interna su SSD. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, con praticamente nessuna personalizzazione software, il che apre sicuramente le porte verso una fruizione più libera e alla portata di tutti.

In termini di connettività il device è caratterizzato da WiFi 6 dual-band, con bluetooth 5.2 e una buona dotazione di connettori sulla superficie: sono disponibili due porte ethernet 2.5G, una displayPort 1.2, una HDMi 2.0, 3 porte USB-A 3.2 Gen2, una USB-A 2.0, ma anche un jack da 3,5mm e una USB-C 4.0. Lo chassis è realizzato in metallo e plastica, le dimensioni sono ridotte, pari a 128 x 130 x 55,7 millimetri con un peso di 650 grammi. Soluzione che facilita sicuramente il posizionamento ovunque vogliate, senza alcune difficoltà.

AliExpress offre una promozione interessante su un mini PC

La promozione di cui vi stiamo parlando nell’articolo viene applicata direttamente sul modello che prevede 16GB di RAM DDR5 e 512GB di SSD, commercializzato con spina EU (quindi adatto alle nostre case o uffici), con un prezzo di partenza di 742,55 euro, che viene ridotto a 224,55 euro, grazie allo sconto che Aliexpress ha deciso di attivare giusto in questi giorni. Ordinate il prodotto subito a questo link.

La spedizione, direttamente dalla Spagna, avviene davvero entro pochi giorni direttamente presso il vostro domicilio.