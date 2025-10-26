Ikea promuove il riposo digitale con un letto per smartphone

In un’epoca in cui la connessione costante è diventata abitudine e dipendenza, un gesto simbolico come “mettere a dormire il telefono” può assumere un valore concreto. È l’idea che sta dietro alla nuova Phone Sleep Collection di Ikea. Una linea di mini letti per smartphone che unisce design e tecnologia per invitare a riscoprire il valore del riposo. Il progetto, presentato nei negozi degli Emirati Arabi Uniti, nasce come estensione della filosofia “Complete Sleep”. Quest’ultima è promossa da tempo con l’obiettivo di migliorare la qualità del sonno e incoraggiare abitudini più sane legate al digitale. La collezione si compone di piccoli letti realizzati con la consueta attenzione al dettaglio che contraddistingue l’azienda. Completi di coperta e dotati di chip NFC, tali oggetti si montano come qualsiasi altro prodotto Ikea, ma in scala ridotta.

Nuovi letti per smartphone di Ikea: ecco cosa possono fare

Quando il telefono viene “messo a letto”, il sensore rileva la sua inattività e invia i dati a un’app dedicata. Se l’utente riesce a restare lontano dallo schermo per almeno sette ore consecutive, per una settimana, ottiene un voucher da circa 23 euro. Somma utilizzabile nei punti vendita locali per acquisti superiori ai 200 euro. La Phone Sleep Collection assume un valore simbolico, ricordando che la qualità del riposo si basa anche di equilibrio tra reale e digitale.

Al momento, la collezione resta un’esclusiva solo per alcuni mercati. Ciò significa che non sono previste date per una diffusione europea. Eppure, il progetto apre una riflessione più ampia sul futuro del design comportamentale. Quest’ultimo incentiva la diffusione di oggetti che non si limitano a decorare gli spazi, ma incoraggiano pratiche quotidiane più consapevoli. In tal senso, il piccolo letto per smartphone presentato da Ikea non è soltanto un accessorio ironico, ma un segnale di come anche le aziende di arredamento possano contribuire a una cultura del riposo digitale.