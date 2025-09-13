IKEA: arrivano nuovi dispositivi smart

Il 2026 si preannuncia un anno ricco di novità per chi ama trasformare la propria casa in un ambiente intelligente. IKEA, da sempre attenta a unire design essenziale e funzionalità accessibile, sta preparando una nuova gamma di dispositivi smart home che promette di rivoluzionare l’esperienza domestica. Recenti immagini trapelate rivelano otto prodotti, alcuni già registrati in database ufficiali come il Distributed Compliance Ledger, altri completamente nuovi. La fuga di notizie conferma che l’azienda svedese intende puntare ancora una volta sullo standard Matter, capace di garantire una compatibilità immediata con sistemi come Apple Home, Google Home e Alexa.

IKEA pronta a lanciare nuovi dispositivi smart

Tra i protagonisti di tali prime anticipazioni c’è Bilresa. Si tratta di un dispositivo di controllo che unisce due pulsanti fisici a una rotella di scorrimento, dal design rinnovato. La sua forma suggerisce una maggiore attenzione all’ergonomia e alla praticità d’uso, confermando la vocazione di IKEA a unire estetica e funzionalità. Accanto a quest’ultimo, emergono sensori per monitorare l’ambiente domestico. Timmerflotte, dedicato a temperatura e umidità, Alpstuga, pensato per la qualità dell’aria con linee più moderne e Myggspray, un rilevatore di movimento circolare.

Le vere sorprese arrivano però dai prodotti inediti. Si tratta di due prese intelligenti, una progettata per l’uso esterno, Tofsmygga, e una destinata agli ambienti interni, Grillplats. A completare la nuova famiglia di dispositivi arriva Myggbett, un sensore per porte e finestre con un design contemporaneo e minimalista.

Ciò che colpisce è l’attenzione al dettaglio: tutti i nuovi dispositivi sembrano pensati per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente domestico. Ciò senza sacrificare la funzionalità. La compatibilità Matter garantisce, inoltre, che la gestione sia semplice e centralizzata, senza bisogno di adattatori o configurazioni complicate. Per ora, i prezzi e le date di uscita rimangono avvolti nel mistero, ma è evidente che IKEA punta a un debutto nel corso del 2026. Non resta dunque che attendere l’arrivo sul mercato di tali dispositivi.