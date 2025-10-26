Ad
Gmail, Google: nuovi modi per accedere all’account in caso di perdita del telefono

Se perdete il vostro dispositivo non abbiate alcun timore in quanto Google ha appena introdotto nuovi metodi per accedere all'account Gmail

scritto da Felice Galluccio
Google ha annunciato nuove funzioni pensate per chi perde l’accesso al proprio account Gmail, un problema sempre più comune a causa di furti, smarrimenti o attacchi informatici. L’azienda ha registrato un aumento dell’84% degli attacchi diretti alle sue app nell’ultimo anno, in particolare email di phishing mirate a sottrarre password. A complicare il quadro è emersa anche una nuova minaccia, chiamata Pixnapping, capace di rubare i codici di autenticazione a due fattori in meno di 30 secondi.

Per rispondere a questo scenario, Google ha introdotto due strumenti: Recovery Contacts, per farsi aiutare da persone fidate, e Sign in with Mobile Number, che consente di accedere con il solo numero di telefono. Entrambe le funzioni puntano a semplificare il recupero dell’account in modo sicuro anche quando si perde il dispositivo principale.

Recovery Contacts: l’aiuto arriva da chi si conosce

La nuova impostazione “Recovery Contacts” permette di indicare familiari, amici o colleghi di fiducia che potranno confermare l’identità dell’utente bloccato fuori dal proprio account. La funzione nasce per superare i limiti del classico recupero via SMS o email secondaria, che spesso non è più aggiornata o non accessibile.

Il team di Google Identity and Engagement, composto da Claire Forszt e Sriram Karra, spiega che si tratta di “un modo semplice e sicuro per rivolgersi a persone di cui ci si fida quando le altre opzioni non sono disponibili”.
Per attivare la funzione basta visitare myaccount.google.com/security, aprire la scheda “Sicurezza” e selezionare la voce Contatti di recupero. Dopo la verifica dell’identità, si possono aggiungere fino a 10 contatti fidati, pronti ad aiutare nel ripristino dell’account in caso di emergenza.

Accesso con numero di telefono: addio password

Dopo aver visto la prima novità, ecco la seconda: Sign in with Mobile Number. Gli utenti potranno beneficiare di una nuova modalità per Android, in grado di offrire l’accesso a Gmail e ad altre app Google usando il proprio numero di telefono. Basterà inserire il numero associato all’account e verrà fuori una lista con i profili collegati. A quel punto bisognerà solo scegliere quello che si desidera, inserendo il codice di sblocco dello smartphone o del dispositivo che si sta usando per completare.

In questo modo non serve ricordare la password, e il login resta protetto dal blocco schermo del telefono. Come spiegato da Eugene Liderman, direttore della sicurezza di Android, “la distribuzione di questa funzione sarà graduale a livello globale”.

Con queste due novità, Google punta a offrire un recupero più umano e meno macchinoso, basato sulla fiducia e sull’identità reale, per ridurre i casi in cui gli utenti perdono definitivamente l’accesso al proprio account.

