Digital Key 4.0: la chiave digitale per auto diventa universale e più sicura

Il Car Connectivity Consortium ha svelato ufficialmente Digital Key 4.0 durante il tredicesimo Plugfest a Cupertino, ospitato da Apple. Qui è stato annunciato un passo avanti per le chiavi digitali per auto già adottate da marchi come BMW o Hyundai. Chi ha mai provato a usare uno smartphone per aprire l’auto sa quanto siano cruciali compatibilità e affidabilità e Digital Key 4.0 si concentra proprio su questo, sul far “dialogare” in modo più fluido veicoli, dispositivi e versioni diverse dello stesso standard.

Il Plugfest non si è limitato a una presentazione teorica. I partecipanti, tra cui Ford, Google, Lucid, Rivian, Volkswagen, hanno messo mano a test reali. Il nuovo standard punta a migliorare l’interoperabilità, anche con dispositivi precedenti, evitando così di costringere gli utenti a cambiare smartphone o auto per restare aggiornati. Il supporto a tecnologie come Bluetooth e Ultra Wide Band diventa ancora più solido, rendendo anche possibili sblocchi dell’auto da remoto con la Digital Key con maggiore precisione.

Test pratici per una compatibilità più forte per la Digital Key nuova

Durante l’evento si è deciso di definire test specifici per convalidare Digital Key 4.0. Accanto ai test tecnici, sono stati infatti eseguiti controlli pratici con auto e dispositivi in ambienti reali. Il coinvolgimento diretto di fornitori di chip, come quelli specializzati in Bluetooth e Ultra Wide Band, è stato fondamentale. Bahar Sadeghi, Technical Director del CCC, ha dichiarato che Plugfest aiuterà a rendere la nuova Digital Key 4.0 sempre più diffusa e affidabile. Serve davvero un’app per ogni marca di auto? Con questa nuova versione, l’ideale è poter utilizzare lo stesso telefono per diversi veicoli senza intoppi, grazie a una compatibilità trasversale mai così curata prima. Secondo McKinsey, entro il 2030 il mercato globale di software e componenti elettronici per auto raggiungerà i 462 miliardi di dollari. Un numero che dice molto. La crescente diffusione delle chiavi digitali per auto è parte integrante di questo cambiamento. Chi immaginava, solo pochi anni fa, di lasciare a casa le chiavi fisiche? Digital Key 4.0 non è solo un aggiornamento tecnico, ma un segno che il confine tra auto e tecnologia di consumo si fa sempre più sottile.