Ad
AmazonNewsOfferte

Amazon OFFERTA BOMBA: DJI Mini 4K il drone dal prezzo che fa PAURA

Offerta Halloween su Amazon, occasione pazzesca per portare a casa DJI Mini 4K e divertirti come mai prima nelle notti stregate

scritto da Rossella Vitale
offerta, promozione, amazon

Dolcetto, scherzetto tutto in volo! Halloween si avvicina su Amazon e il brivido non arriva solo con i film horror.  Amazon sta diventando il tuo portale segreto verso un nuovo livello di creatività. Il pensiero di guardare dall’alto strade illuminate e travestimenti buffi ti scalda il cuore. Il profumo di dolci galleggia nell’aria, e tutto diventa più suggestivo. Volare in questo periodo porta un pizzico di magia extra. Amazon in questo mese ama sorprenderti e ti mette davanti qualcosa di wow. Ti affacci alla finestra, osservi il vento, senti fruscii misteriosi e ti prepari. Il digitale incontra la festa. Il cielo ti chiama. Mentre sfogli le pagine di Amazon, senti un impulso irresistibile a lasciarti trasportare dalle offerte e a regalarti una tecnologia capace di rendere questo Halloween ancora più affascinante. La notte ti invita, Amazon ti tenta, e tu rispondi. “Who you gonna call?!”

Ehi, vuoi fare affari da brivido questo Halloween? Su questo canale Telegram trovi codici sconto pazzeschi per la tecnologia su Amazon. Dai, iscriviti e risparmia!

Prezzo, caratteristiche e perché conviene proprio su Amazon

DJI Mini 4K su Amazon si presenta con fotocamera 4K e stabilizzatore a 3 assi per clip stabili. Il peso resta sotto 249 g, certificazione Classe C0, così voli in categorie A1 e A3 senza test. La resistenza al vento raggiunge 38 km/h, mentre la trasmissione video arriva fino a 10 km. La batteria offre 31 minuti di volo e l’altitudine di decollo tocca 4.000 metri. Il supporto a decollo one-touch, GPS Return to Home e hovering stabile rendono il controllo semplice e immediato anche per principianti su Amazon. I QuickShots ti regalano video stile cinema, con movimenti precisi e automatici. Il pacchetto include radiocomando RC-N1C e tutto il necessario per iniziare subito. Il prezzo su Amazon è di 299 euro, un vero affare considerando qualità e funzioni intelligenti. Le notti di Halloween e le giornate luminose diventano scenari perfetti per un volo gustoso. Amazon ti aspetta con spedizioni rapide, devi solo andare qui.

DJI Mini 4K, drone per adulti, fotocamera 4K HD, 249 g, stabilizzatore 3 assi, trasmissione video 10 km, return automatico, resistenza al vento, 1 batteria per tempo di volo 31', volo intelligente
DJI Mini 4K, drone per adulti, fotocamera 4K HD, < 249 g, stabilizzatore 3 assi, trasmissione video 10 km, return automatico, resistenza al vento, 1 batteria per tempo di volo 31', volo intelligente
    299,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Rossella Vitale

    Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.