ProCharge, la rivoluzione solare nei cantieri: addio ai generatori diesel

La transizione verso l’energia pulita entra anche nei cantieri grazie a ProCharge. Si tratta della nuova batteria solare sviluppata dalla società inglese Prolectric. Il sistema, da 120kWh, rappresenta una vera alternativa ai tradizionali generatori a gasolio. Essa infatti offre energia completamente rinnovabile, silenziosa e a zero emissioni. Pensato per grandi progetti infrastrutturali e complessi edilizi temporanei, ProCharge utilizza pannelli fotovoltaici ad alto rendimento e una batteria agli ioni di litio capace di fornire fino a 45kVA di potenza continua.

Durante i test sul campo il dispositivo ha dimostrato un’elevata efficienza e un risparmio rilevante di carburante. L’unità definitiva è stata ulteriormente ottimizzata con un impianto da 12 pannelli solari. Aumentando così la stabilità della produzione di energia anche in condizioni di luce non ottimali. A differenza dei generatori convenzionali, ProCharge opera senza alcun rumore. Altro vantaggio fondamentale per i lavori notturni o in prossimità di aree residenziali.

ProCharge, energia intelligente e sostenibile per i cantieri del futuro

Oltre a essere completamente autonoma, ProCharge è una piattaforma flessibile e ibrida, compatibile con generatori a HVO o diesel fino a 100kVA per creare soluzioni miste che garantiscono continuità operativa anche in caso di maltempo. Può fornire energia alle cabine e agli alloggi di cantiere, oltre che ricaricare veicoli elettrici leggeri, escavatori e sollevatori, rendendola una soluzione ideale per i cantieri a emissioni zero.

La gestione dell’energia è affidata al sistema Smart Remote Telematics. Quest’ultimo consente ai responsabili di monitorare da remoto la produzione solare. Ma non solo. Anche lo stato della batteria e i consumi in tempo reale. Grazie a tali strumenti, è possibile ottimizzare l’uso delle risorse, ridurre gli sprechi e prevedere la manutenzione in modo più efficiente. Nei cantieri dove è già in funzione, ProCharge ha ridotto drasticamente le ore di lavoro dei generatori diesel, tagliando emissioni, rumore e costi di rifornimento.

Insomma, ProCharge rappresenta un passo concreto verso la decarbonizzazione del settore edilizio e infrastrutturale europeo. Con l’adozione di tecnologie di accumulo e produzione rinnovabile, i cantieri del futuro potrebbero finalmente liberarsi dai vincoli del gasolio, puntando su soluzioni autonome, pulite e sostenibili.