Amazon fa un REGALO: Apple iPhone 16 è GRATIS con sconto di 160 euro

Ottima opportunità di raggiungere il massimo livello di risparmio possibile sull’acquisto di Apple iPhone 16, un prodotto che finalmente risulta essere maggiormente accessibile da parte del pubblico, senza limiti o vincoli particolari, e che oggi può essere vostro con un investimento ridotto di circa 160 euro sul valore originario di listino di Amazon.

Nell’avvicinamento a questo device possiamo notare alcuni dettagli molto interessanti, in termini di specifiche tecniche, poiché il consumatore si ritrova ad avere tra le mani un prodotto con peso di 170 grammi (quindi facilmente utilizzabile in mobilità), e dimensioni di 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, relativamente piccolo considerati gli standard odierni, con risoluzione di 1179 x 2556 pixel, 460 ppi e refresh rate a 60Hz. La protezione Ceramic Shield impedisce qualsiasi problematica legata principalmente a urti e graffi di vario genere.

Il processore è Apple A18, esa-core con frequenza di clock a 3,46GHz, al cui fianco si può trovare una Apple GPU (5-core) con anche 8GB di RAM e tanta memoria interna, che varia in relazione alla variante che scegliete di acquistare. Il comparto fotografico è rappresentato, nella parte posteriore, da due sensori: un principale da 48 megapixel e un ultragrandangolare da 12 megapixel, ottimi per riuscire a realizzare scatti di alto livello e qualità superiore al normale.

Amazon abbassa il prezzo di Apple iPhone 16

Volete acquistare Apple iPhone 16 a basso prezzo? siete assolutamente nel posto giusto, il suo prezzo consigliato di 879 euro è un lontano ricordo, oggi lo smartphone può essere vostro con un investimento finale di 719 euro, approfittando a tutti gli effetti dell’ottima riduzione di 160 euro, che viene sapientemente applicata in modo automatico a questo link, sulla variante che prevede una memoria interna di 128GB.