WhatsApp: attenti al gruppo truffa che sta colpendo tutti

Al giorno d’oggi tutti noi utilizziamo costantemente WhatsApp per restare in contatto con le persone a noi care, la piattaforma di messaggistica infatti da sola riesce ad annoverare davvero tantissime persone ed è diventata una vera e propria piazza globale che consenta a chiunque di restare in contatto con chiunque.

Tutti questi elementi insieme si traducono in un dato decisamente importante, l’applicazione infatti conta un bacino di oltre 2 miliardi di account attivi e quest’ultimo continua a crescere senza sosta, questo elemento purtroppo ha anche attirato le attenzioni di alcuni utenti poco raccomandabili tra i quali spiccano i truffatori che utilizzano WhatsApp come mezzo di guadagno illecito, facendone un uso decisamente illegittimo.

Il fenomeno purtroppo colpisce tutti senza sosta ed è arrivato anche qui in Italia più forte che mai, le truffe su WhatsApp infatti arrivano periodicamente agli occhi degli utenti e in questi giorni ne sta circolando una ancora più pericolosa poiché sfrutta un metodo di inganno davvero molto singolare, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Truffa a nome di YouTube

La Truffa in questione si palesa sottoforma di un gruppo di partnership con YouTube all’interno del quale si viene aggiunti senza consenso, i truffatori al suo interno vi proporranno di ottenere soldi facilmente svolgendo piccoli compiti come mettere like ad alcuni video che vi verranno inviati, dopo averlo fatto i truffatori vi pagheranno veramente con dei bonifici in modo da farvi abbassare la guardia, dopo averlo fatto però vi faranno la proposta veramente pericolosa, vi chiederanno infatti di fare un bonifico a vostra volta di qualche centinaio di euro promettendovi di restituirvi la somma aumentata in modo importante, ovviamente una volta che quei soldi verranno inviati non torneranno mai più al mittente, provocando un danno economico grave e soprattutto irreparabile.

Se anche voi doveste finire in un gruppo come questo, la cosa migliore da fare è uscire immediatamente senza scrivere nulla.