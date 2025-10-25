Ad
X cambia le regole dei link esterni per trattenerti nella piattaforma

X ha testato una nuova incredibile strategia che trattiene gli utenti all'interno dell'app anche quando si visitano link esterni

scritto da Federica Iazzi
X avrebbe pensato a una strategia vincente per trattenere gli utenti sulla propria piattaforma, anche quando si accede a dei link esterni. Lo storico social network Twitter, nel 2023 è stato del tutto trasformato e nominato X da Elon Musk. L’obiettivo principale era quello di trasformare un semplice social, in una piattaforma più completa, che permettesse di creare un ambiente unico, in cui svolgere diverse funzioni.

L’idea è molto ambiziosa, e alcuni dei fanno più affezionati allo storico uccellino, inizialmente non hanno gradito questo cambio. Tuttavia ad ora è arrivato ad avere circa 1,3 miliardi di account, con un’attività mensile di circa 650 milioni di utenti. Ma la piattaforma non si ferma mai, poiché è sempre pronta ad attuare piani di miglioramento, che la facciano crescere e che intrattengono sempre più utenti.

Come funzioneranno i link esterni su X?

Solitamente, quando si apre un link esterno su qualsiasi piattaforma social, si abbandona momentaneamente l’app per visitare quel sito. X ha lavorato ad una strategia incredibile, pensata proprio per evitare questo momentaneo abbandono e continuare a rimanere sulla piattaforma anche quando si accede a dei link esterni.

L’obiettivo è di spingere gli utenti a effettuare più interazioni sui post di X, e aprire un link esterno occupa di solito tutta la pagina, nascondendo dunque i pulsanti alla vista degli utenti. Magari gli utenti una volta visionato il contenuto del link, escono direttamente e non pensano più a interagire con i contenuti. Questo si traduce in una perdita importante per la piattaforma, che dunque ha pensato di ovviare a questo problema.

D’ora in poi, quando su X si aprirà un qualsiasi link esterno, la notizia non riempirà più tutta la pagina, ma si distribuirà in maniera tale da lasciare liberi alla vista i pulsanti per interagire con i contenuti. In questo modo, gli utenti saranno liberi di visionare il contenuto dei link esterni, ma allo stesso tempo di interagire con il post.

