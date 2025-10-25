Windtre: se effettui la portabilità hai il 5G a meno di otto euro

Ogni utente al giorno d’oggi ha bisogno di attivare una promozione telefonica per poter svolgere tutte le attività di cui ha bisogno quando non si trova nel proprio salotto di casa e non ha a disposizione il proprio Wi-Fi, di conseguenza usufruire di minuti, SMS gigabyte di traffico dati rappresenta un dettaglio di vitale importanza per chiunque in possesso di uno smartphone.

Soprattutto i gigabyte per navigare, infatti sono essenziali poiché fanno da punto di collegamento tra gli utenti e la loro vita digitale, ecco infatti che ognuno quando attiva una promozione cerca di avere il numero di giga più giusto in base alle proprie necessità ponderando ovviamente il prezzo mensile da pagare.

Quando si sceglie un’offerta, dunque serve valutare attentamente tutti questi elementi e qui in Italia i cataloghi per trovare quella più adatta sicuramente non mancano, un provider che da questo punto di vista può rappresentare una vera certezza è Windtre, quest’ultimo vanta un catalogo davvero ricco pensato praticamente per accontentare ogni tipologia di utente, oggi vi proponiamo un’offerta pensata per coloro che effettuano la portabilità.

Giga in 5G alla massima velocità

L’offerta in questione garantisce 250 GB di traffico dati in connessione 5G al massimo della velocità possibile con 50 SMS e minuti illimitati verso tutti, l’offerta ha un costo di attivazione gratuito e un costo mensile di 7,99 €, tutto ciò però sarà disponibile solo per coloro che effettuano lo portabilità da un altro operatore telefonico virtuale tra i seguenti: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New,NT mobile, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segno Verde, Dimensione.

Se siete interessati, l’offerta può essere attivata direttamente sul sito ufficiale di Windtre e supporta anche il formato Sim elettronica.