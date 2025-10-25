Oppo Reno14 Pro è quasi REGALATO su AliExpress: grandissimo sconto per tutti

Opportunità massima di risparmio per gli utenti che vogliono da tempo acquistare Oppo Reno14 Pro, lo smartphone medio di gamma dell’azienda cinese può essere vostro oggi con un risparmio non da poco, potendo fare affidamento su una soluzione economica e alla portata di tutti, grazie all’ottima promozione lanciata da AliExpress.

La variante che oggi può essere vostra a un prezzo così conveniente è quella con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, tutte le restanti specifiche tecniche sono pressoché invariate. Si parte da un display da 6,83 pollici di diagonale, con risoluzione di 1272 x 2800 pixel, sfruttando tecnologia AMOLED e un refresh rate di 120Hz, sempre con 16 milioni di colori e protezione OPPO Jingdun Glass.

Il processore integrato al suo interno non è altro che il buonissimo MediaTek Dimensity 8450, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock di 3,25GHz, sempre con GPU Mali-G720 MC7 e la ROM non espandibile (ricordiamo che la configurazione in oggetto prevede 12/512GB). Il comparto fotografico è invece composto da 3 sensori identici tra loro, in termini di megapixel (tutti da 50), divisi in principale, ultragrandangolare e teleobiettivo. La resa nel complesso è molto valida, per quanto riguarda la fascia di prezzo di posizionamento, fermo restando che gli scatti raggiungono 8165 x 6124 pixel, con angolo di apertura massimo di 116 gradi (anteriormente invece troviamo un sensore da 50 megapixel con apertura F2).

Oppo Reno14 Pro, che promozione su AliExpress

Una splendida opportunità di risparmio, proprio perché il listino sarebbe di 867 euro, e oggi con la promozione lanciata da AliExpress si riesce a scendere a soli 538 euro, sempre con garanzia della durata legale di 24 mesi, pronta a coprire tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo. Per effettuare l’acquisto, collegatevi subito qui.

La spedizione avviene direttamente dalla Francia, con la certezza di ricevere la merce a domicilio in tempi brevissimi, così da essere subito aggiornati in merito al vostro prodotto.