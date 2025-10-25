Motorola Edge 50 Neo, il prezzo AMAZON è fuori di testa oggi

Occasione da non perdere di vista su Amazon per l’acquisto di uno smartphone Motorola Edge 50 Neo, un prodotto che abbraccia la fascia media della telefonia mobile, permettendo al consumatore di raggiungere ottime prestazioni generali, con il minimo sforzo in termini di prezzo finale di vendita.

Il dispositivo, lanciato sul mercato nel corso del 2024, presenta dimensioni inferiori alla media, potendo infatti godere di un peso di 171 grammi, sempre con 154,1 x 71,2 millimetri e uno spessore di soli 8,1 millimetri. Il display è da 6,4 pollici di diagonale, può raggiungere una risoluzione di 1220 x 2670 pixel, fermo restando essere un bellissimo P-OLED con densità di 402 ppi e refresh rate a 120Hz, sempre ricordandovi della protezione Gorilla Glass 3 contro urti e graffi.

Il processore è il MediaTek Dimensity 7300, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, al cui fianco si può trovare sicuramente la presenza di una GPU Mali-G615 MC2, con configurazione che prevede di base 8GB di RAM, oltre a un quantitativo di memoria interna variabile, fino ad un massimo di 256GB, dipendentemente dalla versione che andate a scegliere di acquistare.

Motorola Edge 50 Neo, uno sconto mai visto prima d’ora

La variante oggi disponibile a prezzo scontato prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, sempre con garanzia della durata di 24 mesi.

Bellissima la colorazione in promozione, PANTONE Poinciana, rifinita nella parte posteriore con un rivestimento soft-touch piacevole sia alla vista, che al tatto, impreziosendo e personalizzando particolarmente lo smartphone.