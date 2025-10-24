Ad
WhatsApp dichiara guerra allo spam: in arrivo limiti mensili ai messaggi senza risposta

Un nuovo passo contro i messaggi indesiderati è in procinto di essere compiuto da WhatsApp che non ha più intenzione di subire abusi

scritto da Felice Galluccio
WhatsApp sta introducendo un meccanismo di limiti mensili per gli account, sia personali che business, che inviano messaggi a contatti sconosciuti senza ottenere risposta. L’obiettivo è arginare gli invii “a tappeto” che sfuggono ai filtri automatici già presenti sulla piattaforma. La novità è stata condivisa a TechCrunch e partirà in test in più Paesi nelle prossime settimane.

Come funziona il tetto agli invii che WhatsApp sta per inserire

Il conteggio interesserà i messaggi spediti a numeri che non hanno salvato il mittente in rubrica. In questi casi ogni invio concorrerà al nuovo “limite per mese”. Se il destinatario risponde, i messaggi precedenti non verranno più conteggiati rispetto alla soglia. Quando un profilo — privato o aziendale — si avvicina al tetto, l’app mostrerà un avviso per evitare lo sforamento.

WhatsApp non ha fissato ancora una soglia definitiva: durante la fase pilota verranno provati valori differenti. L’indicazione, al momento, è che l’utente medio non arriverà a saturare il limite; il provvedimento è pensato per colpire i comportamenti che “blastano messaggi” e spammano gli utenti senza alcuna relazione pregressa.

Privacy e contatti: cosa resta fuori da WhatsApp

I messaggi inviati a numeri che hanno già salvato il mittente non rientrano nel conteggio. La logica è preservare la comunicazione ordinaria, intervenendo solo dove l’interazione non è stata avviata o ricambiata. In caso di risposta, come detto, i precedenti invii verso quel contatto vengono “depennati” dal totale mensile.

Un tassello di una strategia più ampia: come opera WhatsApp

Il limite mensile si aggiunge ad altre misure recenti contro lo spam: la possibilità di annullare l’iscrizione alle comunicazioni promozionali in modo più visibile e l’opzione per bloccare i mittenti indesiderati dalla schermata di blocco del dispositivo. Insieme, questi interventi mirano a ridurre l’impatto delle campagne commerciali aggressive e a tutelare l’esperienza d’uso.

La funzione non è ancora attiva a livello globale. Il test partirà a breve in più mercati; al termine della sperimentazione, WhatsApp definirà il limite definitivo e l’eventuale calendario di rilascio. L’idea è semplice: premiare l’interazione autentica, scoraggiare l’invio indiscriminato e rendere più pulite le chat di chi usa l’app ogni giorno.

