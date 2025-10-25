Google Foto si aggiorna con una funzione dedicata al visore XR di Samsung

Alla vigilia del lancio ufficiale del Galaxy XR di Samsung, previsto per il 21 ottobre, emergono nuovi dettagli sul software che accompagnerà il primo visore basato su Android XR, la piattaforma di Google dedicata alla realtà estesa. L’ultima versione dell’app Google Foto nasconde infatti una novità interessante: una funzione pensata per sfruttare le potenzialità immersive del nuovo dispositivo.

L’informazione arriva da un’analisi condotta da Android Authority sulla versione 7.50 di Google Foto. All’interno del codice è stata individuata una nuova sezione chiamata “Spaziale”, che servirà per raccogliere e mostrare foto panoramiche e immagini a 360 gradi. Si tratta di contenuti ideali per essere visualizzati in un ambiente virtuale tridimensionale come quello offerto dai doppi display Micro OLED 4K del visore Samsung.

La funzione “Go Immersive” e l’integrazione con Android XR

Oltre alla nuova scheda, è stato individuato anche un pulsante denominato “Go Immersive”, che permetterà di proiettare le foto 2D dallo smartphone direttamente al visore. Almeno per ora non si sa se l’applicazione riuscirà a convertire in maniera automatica le varie immagini normali in contenuti tridimensionali. Questa funzionalità fino ad oggi è rimasta un’esclusiva del dispositivo Vision Pro di Apple.

Secondo le informazioni raccolte, questa funzionalità sarà uno degli elementi centrali dell’ecosistema del Galaxy XR, progettato per offrire un’esperienza di visione completamente nuova, che unisce l’immediatezza delle app mobili alla profondità della realtà mista. Google Foto, in questo contesto, diventa uno strumento chiave per esplorare ricordi e momenti personali in modalità immersiva, andando oltre la semplice galleria tradizionale.

Il Galaxy XR sarà il primo visore a eseguire Android XR, il sistema operativo sviluppato da Google per gestire ambienti tridimensionali e applicazioni in realtà estesa. Oltre alle esperienze spaziali, il visore consentirà anche di aprire le normali app Android in finestre virtuali, offrendo versatilità e produttività in un ambiente completamente nuovo. È probabile che Google mostri la nuova integrazione di Foto durante l’evento di lancio, sottolineando la sinergia sempre più stretta tra i suoi servizi e l’hardware di Samsung.