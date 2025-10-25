CoopVoce, arriva la nuova Evo 150 Flash Halloween

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla festività di Halloween. Per questa occasione, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di stupire gli utenti con una nuova interessante offerta. Si tratta dell’offerta mobile nota con il nome di CoopVoce Evo 150 Flash Halloween. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione per gli utenti ad un costo scontato di 6,50 euro al mese per un breve periodo di tempo.

CoopVoce, arriva la nuova offerta mobile CoopVoce Evo 150 Flash Halloween

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile per festeggiare la festività di Halloween. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di CoopVoce Evo 150 Flash Halloween. Secondo quanto riportato, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione soltanto online sul sito ufficiale dell’operatore virtuale.

Gli utenti avranpo a disposizione un breve periodo di tempo. L’offerta sarà infatti disponibile dal 24 al 31 ottobre 2025. L’offerta sarà resa disponibile ad un costo per il rinnovo scontato pari a soli 6,50 euro al mese. Il costo è a tempo indeterminato, dato che non dovrebbe subire variazioni nel corso del tempo. Anche questa volta, comunque, ci troviamo di fronte ad un’offerta mobile davvero sorprendente e strepitosa.

Con CoopVoce Evo 150 Flash Halloween , infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. L’offerta includerà poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri. Con questa offerta, l’operatore ha deciso di proporre gratuitamente anche il costo di attivazione, che solitamente ha un importo pari a 10 euro.

La nuova super offerta di CoopVoce sarà disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali di CoopVoce.