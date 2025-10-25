Ad
Expert: offerte uniche per migliorare il sorriso in modo conveniente

Scopri le incredibili promozioni dello Speciale Igiene Orale di Expert che renderanno l’igiene orale più efficace e accessibile per tutti

scritto da Rossella Vitale
Expert offerte

Expert propone una selezione di strumenti capaci di tenere sotto controllo anche le situazioni più “spaventose” della bocca. La cura dei denti diventa un’esperienza affascinante: spazzolini sonici, irrigatori e testine progettati per pulire a fondo, anche tra i denti più nascosti, senza costi esorbitanti. I prodotti dello Speciale Igiene Orale combinano tecnologia e comodità, consentendo di affrontare le sfide di Halloween,  caramelle, cioccolato e snack dolci , con la sicurezza di una protezione completa. L’uso degli strumenti più moderni permette di ridurre la placca e il tartaro, rendendo più semplice la routine di igiene e prevenzione dentale. Il tutto con un tocco di leggerezza e simpatia: perché anche tra ragnatele e misteri notturni, il sorriso merita attenzione.

Offerte imperdibili dello Speciale Igiene Orale di Expert

Da Expert è possibile acquistare il PHILIPS Sonicare 2100 series al prezzo davvero top di 29,90 euro e nella variante azzurra allo stesso costo di soli 29,90 euro. Expert propone anche il PHILIPS Serie 5300 nero HX7101 a 79,90 euro con base di ricarica e sensore di pressione. Gli ORAL-B disponibili includono lo series 1 nero con 1 testina e custodia a 34,90 euro, lo series 1 blu con 2 testine al prezzo super ribassato di appena 34,90 euro e lo series 1 nero con 2 testine a 34,90 euro.

Le opzioni premium comprendono ORAL-B Io 2 nero o verde a 49,90 euro e Io 5 verde con 1 testina e custodia a 99,90 euro. Completano le offerte l’ORAL-B Testine di ricambio Io Series Ultimate Clean nere, 2 testine al costo wow solo per adesso di 19,90 euro e il PANASONIC Irrigatore orale a 42,90 euro. Expert garantisce promozioni ideali dello Speciale Igiene Orale per prepararsi a Halloween senza trascurare il sorriso.

