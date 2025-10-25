Unieuro: offerte autunnali con gusto e tecnologia

Nel periodo in cui l’autunno veste le città e Halloween illumina la notte con la luna piena, Unieuro lancia una promozione che unisce tecnologia e sapore. Chi acquista uno dei prodotti selezionati riceverà in regalo un forno elettrico per pizza Electroline, un’idea pensata per rendere più gustoso ogni acquisto. L’iniziativa conferma la capacità di Unieuro di proporre soluzioni wow e originali, perfette per la stagione fredda e le serate casalinghe. L’atmosfera di Halloween aggiunge quel tocco di mistero: mentre fuori il vento fa frusciare le foglie, dentro casa il calore di una pizza appena sfornata accompagna film, risate e musica. Un connubio tra comfort e modernità, proprio nel segno di Unieuro, che anche quest’anno riesce a distinguersi con offerte concrete e vantaggiose.

Si possono trovare offerte Amazon e codici sconto irresistibili tra le foglie d’autunno. Basta seguire Codiciscontotech [scopri qua questo link] e Tecnofferte [entra qui su ora]. I canali Telegram regalano sorprese degne di Halloween, ideali per chi ama risparmiare con un pizzico di mistero stagionale.

Le offerte Unieuro con cui potrete avere un regalo top

Il Haier Cube 83 Serie 3 HCR3818EWMM, frigorifero side-by-side da 463 L, in finitura platino acciaio, è offerto a 798,90 €. Seguono la Samsung WW11DG6B85LK, lavatrice da 11 kg e 1400 giri/min a 698 €, e il Rowenta X-Clean 10, lavapavimenti senza fili da 60 minuti, a 498 €. Per l’intrattenimento, la Samsung Smart TV 55″ QE55S85FAUXZT OLED 4K 2025 costa 998 €, mentre il Google Pixel 10 Pro, con Android Gemini e 256 GB, è a 1.199 €.

Completano la selezione il Huawei WATCH GT6, 249,90 €, con autonomia fino a 21 giorni; l’iPad 11″ Wi-Fi 128 GB, 369 €; l’Apple Pencil (USB-C) a 85 € e la PlayStation 5 FC 26 a 79,99 €. Ogni prodotto acquistato presso Unieuro include il forno Electroline in omaggio, confermando l’impegno del marchio nel coniugare praticità e valore aggiunto. In questa stagione di Halloween, Unieuro si conferma come punto di riferimento per chi cerca tecnologia e gusto insieme! Basta ordini, la pizza si fa in casa!