Amazon IMPAZZISCE con lo sconto di 170 euro sul notebook Lenovo Yoga Slim 7

Lenovo Yoga Slim 7 rappresenta sicuramente una delle soluzioni migliori su cui gli utenti possono fare affidamento nel momento in cui sono alla ricerca di un prodotto completo in ogni sua parte, relativamente piccolo (così da facilitarne il trasporto ovunque desideriate), e allo stesso tempo capace di raggiungere prestazioni di ottimo livello. La promozione di questi giorni disponibile su Amazon è una delle migliori, anche per il prezzo finale effettivamente raggiunto.

Il prodotto di cui vi parliamo presenta un ampio display da 14 pollici, un bellissimo OLED con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel), dalle cornici sottilissime, ma soprattutto dal rispetto della gamma cromatica, con la sua capacità di coprire ogni singola sfumatura e tonalità. Il processore è Intel Core Ultra 7 155H, un SoC di ultima generazione, considerato da tutti come il fratello minore del più classico Intel Core i7, sia per la sua maggiore adattabilità ai notebook, che proprio per un consumo energetico ridotto. La configurazione viene completata con la presenza di 32GB di RAM e anche un SSD da 1TB.

Lo chassis è realizzato prevalentemente in alluminio, nella bellissima colorazione Luna Grey, una scelta stilisticamente eccellente che conferisce grande eleganza al prodotto stesso, perfetto anche per un utilizzo lavorativo, in quanto difficilmente andrebbe a sfigurare in mezzo a tanti altri modelli. Il sistema operativo resta al solito Windows 11 Home, con pochissima personalizzazione da parte di Lenovo.

Notebook Lenovo a prezzo pazzo su Amazon

Volete un notebook eccellente in forte sconto? allora siete nel posto giusto, il modello di cui vi parliamo oggi avrebbe un listino di 1199 euro, ma solamente per poco tempo viene scontato di circa 170 euro, in modo da arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 1029 euro. L’ordine è da effettuare collegandosi qui.