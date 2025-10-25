Android Auto: il nuovo aggiornamento distrugge i comandi rapidi

L’arrivo di Android Auto 15.2 era stato accolto con entusiasmo. Si parlava di maggiore stabilità, piccole ottimizzazioni, una migliore gestione delle app. Poi la sorpresa. Dopo l’installazione, in molti hanno notato che i comandi rapidi non funzionano più. Il widget, un tempo essenziale per gestire musica e navigazione senza distrazioni, si è improvvisamente spento. Nessuna risposta, nessuna reazione. Il problema colpisce in particolare i display con barra verticale. L’opzione per riattivare i comandi sembra ancora presente nelle impostazioni, ma toccarla non produce alcun effetto. Prima, abilitandola, la barra si spostava in basso, regalando un accesso immediato ai controlli principali. Ora, invece, resta immobile, come se il sistema ignorasse il tocco dell’utente. Molti si chiedono cosa sia accaduto. È un errore temporaneo o una scelta precisa di Google? I sospetti si moltiplicano, la pazienza si assottiglia.

Segnalazioni in aumento e frustrazione crescente per chi usa Android Auto

Le prime lamentele risalgono alla fine di settembre. Poche voci isolate, inizialmente. Poi, con la distribuzione più ampia dell’aggiornamento, il coro è diventato assordante. I forum si riempiono di testimonianze: “il tasto non funziona”, “i comandi rapidi sono spariti”, “non si può tornare indietro”. Su schermi orizzontali, la funzione continua a operare come sempre, dettaglio che rafforza l’idea di un bug accidentale. Nessun avviso ufficiale, nessuna nota di rilascio che spieghi la situazione, solo il silenzio. Molti hanno tentato le soluzioni classiche: cancellare la cache, disconnettere lo smartphone, reinstallare Android Auto. Tutto inutile. L’app resta muta, come se avesse dimenticato una parte di sé.

L’attesa di una risposta da Google

Da Mountain View non è arrivato alcun commento. Nessuna promessa, nessuna tempistica. Un silenzio che pesa, soprattutto per chi usava il widget ogni giorno. Il vecchio sistema di controlli rapidi non era più predefinito, ma restava un’opzione apprezzata. Molti automobilisti lo riattivavano manualmente per sentirsi più a proprio agio durante la guida. Il fatto che ora l’opzione sia solo accessoria fa pensare che la priorità di Google possa essere altrove. Per chi viaggia, tuttavia, perdere quella scorciatoia è un colpo pesante. Possibile che un aggiornamento pensato per migliorare l’esperienza abbia finito per peggiorarla? Gli utenti restano in attesa, tra frustrazione e speranza. Forse un prossimo update riporterà alla luce ciò che Android Auto aveva tolto.