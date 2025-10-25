Esselunga: danze di sconti per un Halloween da Thriller

Quando ottobre arriva e la notte si popola di misteri, si sente quasi il battito del celebre Thriller di Michael Jackson. La luna piena illumina le strade e, tra una risata e un ballo, è tempo di pensare alla casa. C’è chi scopre che la vecchia lavatrice ha deciso di non collaborare più e chi sogna un frigorifero che non tremi come un ballerino di mezzanotte. In questo scenario, Esselunga si fa notare con promozioni pensate per chi cerca affidabilità e qualità. Le offerte arrivano con il ritmo giusto, scandite da prezzi bassi e soluzioni pratiche per ogni ambiente. Non serve essere coreografi per trovare l’equilibrio tra comodità e convenienza: basta lasciarsi guidare dal tempo del risparmio. Halloween diventa così una piccola festa domestica, dove il terrore non è dato dai fantasmi, ma dalla paura di perdere un’occasione. Con Esselunga, il passo è sicuro e il ritmo sempre sostenuto.

Promo da urlo solo questo ottobre da Esselunga

Da Esselunga le offerte ballano al ritmo del risparmio. La lavatrice DAYA DSW81225M15A2 è proposta al prezzo ultra top di € 259, affidabile e compatta. Il frigorifero DAYA DSCB170XE, al costo geniale di € 199, conquista chi ha poco spazio. Esselunga propone anche la DAYA DSW-61025M15A1 a € 229, perfetta per carichi medi. La lavatrice WHIRLPOOL WSB 725 D IT è scontatissima a € 339, disponibile da Esselunga, mentre l’asciugatrice WHIRLPOOL C WD 83M WBS IT costa la bellezza di appena € 479. Da Esselunga c’è anche la HOOVER HW29AMBS al costo da sogno di soltanto € 349, e il frigorifero SAMSUNG RB38C600DSA al prezzo sbalorditivo di soli € 599. Tutte le promozioni sono valide fino al 31 ottobre presso Esselunga: un’occasione che batte ogni ritmo.