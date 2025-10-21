Il nuovo “Flip” di Xiaomi va in pausa per colpa delle vendite

Xiaomi MIX Flip 3 e Civi 6 non arriveranno, l’azienda cinese ha deciso che la produzione di entrambi i progetti deve andare in standby. Per necessità dovranno saltare almeno una generazione, perché le vendite sono inferiori alle aspettative.

È questo quello che ci dicono alcuni post della scena dei leaker sul social network locale Weibo. La fonte iniziale, un noto informatore soprattutto del mondo Honor, ha fatto alcune allusioni senza citare modelli specifici, ma poi altri famosi giornalisti sono intervenuti indicando i due dispositivi in questione, che seguendo il classico ciclo di rilascio annuale avrebbero dovuto arrivare a inizio 2026.

Flip-phone di Xiaomi, un flop?

I due predecessori dei device, introdotti nel mercato a inizio 2025: Civi 5 Pro, poi rinominato in Xiaomi 15 Civi, che potrebbe essere un upper midrange con un piccolo ma importante cambiamento sul lato delle qualità fotografiche. Il MIX Flip 2 invece rappresenta il secondo pieghevole a conchiglia della società. Nessuno dei due ha visto un rilascio sul mercato internazionale, probabilmente anche questo poteva essere un indicatore dello scarso successo di entrambe le proposte.

L’unica cosa certa che sappiamo è che questa decisione l’hanno presa in tempi recenti, visto che un presunto MIX Flip 3 era avvistato un paio di mesi fa presso l’IMEI database, con anche i codici modello presenti: per riferimento futuro, 2603APX0AC e 2603EPX2DC, e si parlava addirittura dell’ipotesi connettività satellitare.

In sintesi, stando sempre alle indiscrezioni, si tratta di una pausa di un anno, almeno per ora; poi, si sa, i piani possono sempre cambiare. In ogni caso, soprattutto se parliamo di dispositivi pieghevoli non è un caso isolato: l’ultimo MIX Fold, il 4, è arrivato nel 2024, e non c’è stato un seguito nel 2025. Questo è un forte segnale per quanto riguarda il futuro del settore, almeno per quanto riguarda Xiaomi? al momento non possiamo saperlo, ma seguiranno sicuramente aggiornamenti.