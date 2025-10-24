1Mobile, non perdere la promo Speed 5G 200 Limited Edition

1Mobile è un operatore telefonico virtuale che ha a cuore le esigenze dei propri clienti. Conosciuto principalmente per le sue tariffe davvero a basso costo, 1Mobile Porta tanta qualità e anche servizi extra, a chi decide di sceglierlo come proprio Operatore telefonico. I piani tariffari sono diversi e pensati per le differenti esigenze degli utenti. Tuttavia hanno una cosa in comune, i costi incredibilmente vantaggiosi.

Scopri Speed 5G 150 Limited Edition di 1Mobile

Tra le sue promozioni mobili più apprezzate dai clienti, spunta Speed 5G 150 Limited Edition, offerta valida fino al 31 ottobre 2025 per tutti i nuovi clienti, provenienti da altri operatori telefonici, e anche per tutti i nuovi numeri. La tariffa mette a disposizione 150 giga di Internet in 5G Full Speed, insieme a minuti illimitati e 50 SMS. La tariffa in questione è disponibile per 5 euro Per il primo mese, è 6,99 € a partire dal secondo mese. Il costo di attivazione invece è gratuito per chi proviene da altri operatori telefonici, mentre per l’attivazione di una nuova SIM è di 5 euro.

Il piano tariffario appena descritto e sicuramente da non perdere, tuttavia non è l’unico con una qualità prezzo ottima.

Un’altra promozione sicuramente da scoprire è Flash 5G 260. Quest’ultima dispone di 260 giga di Internet in 5G Full Speed, minuti limitati e 60 SMS. Il costo è di 4,99 € per il primo mese, che poi diventerà 8,99 € Dal secondo mese in poi. Per quanto riguarda il costo di attivazione, è gratuito per tutti i clienti che provengono da un qualsiasi altro operatore telefonico, mentre per chi voglia attivare un nuovo numero e di soli 10 €.

1Mobile ha ideato anche tariffe internazionali, come la promo World Plus 5G, con cui avere a disposizione 130 giga di Internet in 5G, minuti illimitati e 320 minuti internazionali. Il costo è di 9,99 € al mese, e in più a partire dal terzo rinnovo si hanno in omaggio 20 giga in 5G di più.