Samsung mette in pausa One UI 8 sui Galaxy S24: cosa succede

Dopo l’avvio a fine settembre, la diffusione di One UI 8 (basata su Android 16) non è stata lineare. Nelle scorse ore SamMobile ha rilevato che il firmware destinato a Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra è stato rimosso dai server in Corea del Sud. Non ci sono indicazioni su una sospensione in altri mercati, né una spiegazione ufficiale sul motivo del blocco.

La frenata arriva a pochi giorni di distanza da un altro caso: l’aggiornamento per la serie Galaxy S22 era stato ritirato e poi ripreso, con rollout nuovamente attivo in diversi Paesi (fa eccezione S22 Ultra). Il quadro suggerisce verifiche mirate più che un problema generalizzato.

Possibile anomalia locale

La scelta di intervenire solo nel mercato domestico lascia pensare a una criticità specifica per regione. Il pacchetto per S24 è stato tolto dai canali ufficiali in Corea, mentre altrove non si registrano mosse analoghe. Nel frattempo, i riscontri pubblici non mostrano un’onda anomala di segnalazioni: alcune lamentele post-update esistono, ma non emerge un pattern ampio di malfunzionamenti.

È utile ricordare che il rollout era partito da settimane; una quota consistente di dispositivi ha già ricevuto One UI 8 e continua a funzionare senza problemi diffusi.

Cosa cambia per chi non ha aggiornato

Chi non ha ancora installato One UI 8 su Galaxy S24 in Corea attende una nuova build o la riapertura dei server. Quando ci si avvicina a questo tipo di sospensione, l’azienda in genere inserisce correzioni e riprende la distribuzione in tempi contenuti, come già accaduto con Galaxy S22. In ogni caso, la pausa interessa i pacchetti S24 e non tocca gli aggiornamenti già installati.

Segnali dal rollout della serie S22

La ripartenza di One UI 8 su Galaxy S22 (escluso S22 Ultra) in vari Paesi indica che Samsung ha già isolato parte dei comportamenti inattesi nelle build precedenti. Il fatto che il ritiro per S24 sia circoscritto alla Corea del Sud rafforza l’ipotesi di una revisione mirata alle configurazioni locali.