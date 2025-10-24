Anbernic: arriva un clone del Nintendo DS?

Anbernic amplia la sua offerta di console portatili con un modello. Quest’ultimo punta a combinare emulazione versatile e prezzo contenuto. La nuova RG DS, una console a conchiglia con doppio schermo, si propone di replicare le esperienze di gioco del Nintendo DS e del 3DS in un unico dispositivo compatto. Un video recentemente pubblicato dall’azienda mostra la console in azione, mettendo in evidenza la sua capacità di gestire titoli che sfruttano le peculiarità delle piattaforme originali. Tra i giochi emulati spiccano Kirby: Canvas Curse, che utilizza lo stilo per i controlli. Nintendogs, basato sul microfono e Ninja Gaiden: Dragon Sword, progettato per il formato a libro. Non mancano esempi di giochi 3DS, come Rune Factory 4, anche se in questi casi manca l’effetto 3D stereoscopico.

Dettagli sulla nuova console presentata da Anbernic

L’azienda ha costruito la propria reputazione offrendo dispositivi che bilanciano ergonomia, specifiche tecniche e fedeltà all’esperienza originale di gioco. La scelta del design a conchiglia con doppio schermo non è casuale. Quest’ultimo riprende in maniera convincente il form factor del DS, garantendo un’interazione simile a quella delle console Nintendo. Restano ancora ignoti dettagli come la data di uscita ufficiale e alcune specifiche tecniche complete. Ma l’interesse della comunità di appassionati di retrogaming è già alto.

La Gamma cromatica prevista per la RG DS include quattro varianti (rosso, blu, bianco e bianco traslucido). Mentre il prezzo di listino rimane sotto i 100 dollari. Ciò rappresenta un punto di forza significativo, considerando che altri dispositivi con formati simili arrivano sul mercato con costi molto più elevati, giustificati da hardware più potente e sistemi operativi più complessi.

In un panorama videoludico sempre più dominato da dispositivi complessi e costosi, la RG DS rappresenta un’alternativa che unisce nostalgia e accessibilità. Tale presupposto conferma la crescente attenzione verso console che valorizzano l’esperienza originale di gioco senza richiedere spese particolarmente elevate.