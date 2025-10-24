Samsung lancia “Why Samsung”: la nuova campagna sulla casa connessa

Con Why Samsung, Samsung avvia una campagna pubblicitaria internazionale focalizzata sui motivi che portano a scegliere i propri elettrodomestici smart. Il progetto vive sui canali digitali dell’azienda — portale ufficiale, YouTube e social — senza coinvolgere, per ora, i media tradizionali. Al centro del racconto ci sono quattro pilastri: intelligenzaartificiale, ecosistema SmartThings, sicurezza Knox e affidabilità. L’obiettivo è mostrare come questi elementi lavorino insieme per costruire un’esperienza domestica coerente, semplice da gestire e pensata per durare nel tempo.

Il video di lancio: Bespoke AI come regia della cucina

Per introdurre l’iniziativa, Samsung ha realizzato un video dedicato alle tecnologie che sorreggono Bespoke AI. La cucina viene presentata come un ambiente in cui forni e frigoriferi dialogano tra loro, mentre una lavasciuga ottimizza ogni ciclo in autonomia. Il quadro si completa con i robot aspirapolvere, che adattano il comportamento allo stile di vita dell’utente e alle specifiche esigenze della giornata. L’idea di fondo è una casa connessa in cui i dispositivi collaborano per ridurre attriti, tempi morti e passaggi manuali.

Sicurezza integrata e controllo unificato

La protezione della smart home è affidata a Knox, la piattaforma di sicurezza dell’azienda che opera per tenere lontani malware e altre minacce informatiche. Il coordinamento quotidiano passa da SmartThings, la piattaforma che aggrega i dispositivi compatibili e ne abilita la gestione in un unico ambiente, favorendo scenari condivisi e automazioni trasparenti. La combinazione tra controllo centralizzato e AI diffusa rappresenta il cuore della proposta: meno complessità, più continuità di funzionamento.

Il posizionamento del brand

Nel messaggio che accompagna la campagna, il marketing di Samsung per il business Digital Appliances sintetizza la linea strategica: Why Samsung concentra ciò che definisce gli elettrodomestici dell’azienda — Bespoke AI, connettività SmartThings, sicurezza Knox e affidabilità nel lungo periodo — e punta a ribadire in modo costante, su scala globale, le ragioni della scelta. La comunicazione vuole quindi essere riconoscibile e coerente, mettendo in evidenza come l’integrazione tra piattaforme e funzioni intelligenti sia la base della casa connessa proposta dall’azienda di Seul.