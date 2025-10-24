Google Messaggi: novità in arrivo per foto e video e anche i link

Google Messaggi, esattamente come tutte le applicazioni appartenenti alla suite di Google gode di una campagna di aggiornamenti costante che il team di sviluppo si occupa di produrre ogni mese in modo da mantenere l’applicazione sempre aggiornata e al passo coi tempi, di conseguenza periodicamente notiamo dei cambiamenti che servono a migliorare l’esperienza d’uso dell’applicazione.

A quanto pare molto presto la piattaforma di messaggistica proprietaria presente all’interno di Android godrà di alcune piccole modifiche per quanto riguarda l’invio di foto o video e URL che puntano ovviamente a rendere il tutto più facile e immediato, scopiamo insieme di cosa si tratta.

Piccolo ma significativo cambiamento

I cambiamenti di cui vi stiamo per parlare sono già in fase di test all’interno della versione beta e stanno arrivando un po’ per tutti gli iscritti al programma di beta testing, il rilascio infatti come avviene di consueto e graduale e coinvolge pian piano sempre più utenti, la prima modifica riguarda per l’appunto l’invio di foto o video e riguarda il selettore al quale accedere facendo tap all’interno dell’icona specifica, d’ora in avanti infatti quando farete tap per scegliere poi un contenuto multimediale da inviare non verranno aperte caselle separate per foto i video e per file presenti all’interno delle cartelle di sistema, il tutto infatti è stato accorpato all’interno di un unico selettore che includerà tutti i contenuti multimediali presenti.

Per quanto riguarda gli URL presenti all’interno di un messaggio di testo invece la visualizzazione sarà molto semplificata, d’ora in avanti infatti non verrà più visualizzato l’URL bensì direttamente l’anteprima con l’immagine in evidenza presente all’interno del sito, il tutto all’interno del messaggio, in modo da offrire subito un rapido sguardo su ciò che è contenuto all’interno del link che state ricevendo, utile sia per rendere più rapida l’esperienza d’uso sia per motivi di sicurezza.