App Google per Android: in arrivo la modalità Incognito, come funziona

Dopo una lunga attesa, Google sta portando anche su Android una funzione da tempo presente nella versione iOS della sua app: la modalità Incognito. Le prime tracce sono state individuate nel codice della beta 16.42.61.sa.arm64, analizzata dal portale Android Authority, e mostrano una funzione ormai completa, pronta per il rilascio pubblico nelle prossime settimane.

L’obiettivo è offrire un sistema di ricerca più riservato e immediato, senza dover aprire manualmente Chrome in incognito. A differenza di quanto accade oggi, sarà sufficiente un semplice interruttore per attivare la modalità privata direttamente all’interno dell’app Google.

Come funziona la nuova “History Off Search”

La funzione introduce un toggle visibile sopra la tastiera, che appare quando si inizia a digitare una query. L’interruttore, etichettato come “History Off Search”, permette di avviare una ricerca in una Chrome Custom Tab già impostata in modalità incognito.

Questo significa che i risultati non verranno aperti all’interno dell’app, ma in una scheda isolata, dove la cronologia e le attività non saranno registrate. L’esperienza risulta quindi più sicura e trasparente, eliminando la necessità di passare manualmente al browser o di cercare opzioni nascoste nel menu dell’account.

Un ulteriore vantaggio riguarda la continuità della navigazione: se si decide di aprire la scheda in una finestra completa di Chrome, la modalità incognito resterà attiva, garantendo una protezione costante. L’unico aspetto da chiarire riguarda il nome “History Off Search”, meno intuitivo del classico termine “Incognito” a cui gli utenti sono abituati.

Migliorie anche per la Modalità AI e Live Search

Oltre all’introduzione della modalità riservata, la nuova beta apporta un aggiornamento alla Modalità AI. Ora è possibile utilizzare la funzione Live Search in modo più rapido, grazie a un pulsante “+” accanto alla barra di ricerca.

Toccandolo, si potrà allegare un’immagine dalla Galleria o dalla Fotocamera, e digitando il testo l’app passerà automaticamente alla modalità AI per fornire una risposta visiva o contestuale. Una soluzione che semplifica l’interazione e riduce i passaggi necessari per attivare l’intelligenza artificiale integrata.