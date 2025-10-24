Mercedes Vision Iconic: il lusso diventa luce, arte e intelligenza

Dalla sede di Shanghai, è stato svelato un capolavoro che reinterpreta il linguaggio stilistico di Mercedes-Benz. La Vision Iconic nasce come omaggio alle leggendarie W 108, W 111 e alla maestosa 600 Pullman. Una nuova era del lusso prende forma in una carrozzeria che cattura la luce e la trasforma in emozione. La griglia “Iconic Grille”, presentata per la prima volta sulla GLC elettrica, qui si espande in dimensioni e significato. Ogni linea è un richiamo al passato, ogni riflesso un salto nel futuro. La stella luminosa domina il cofano come simbolo eterno, mentre i fari sottili, dotati delle più recenti tecnologie di illuminazione, scolpiscono il buio con precisione. Ci si chiede se il concetto di automobile possa ancora stupire. La risposta è nascosta in ogni dettaglio di questa creazione.

Interni tra Art Déco ed intelligenza

All’interno, il lusso assume forme poetiche con questa Mercedes. Ispirazioni Art Déco, materiali pregiati e una cura artigianale che trasforma ogni superficie in opera d’arte. Il cruscotto ospita la struttura in vetro fluttuante chiamata “Zeppelin”, una scultura sospesa che unisce strumenti analogici e elementi digitali in un equilibrio inatteso. Al momento dell’accensione, il quadro strumenti prende vita con un’animazione ispirata ai cronografi di fascia alta. Al centro della plancia dell’artistica Mercedes, un orologio a forma di logo Mercedes funge da assistente AI, simbolo di un dialogo nuovo tra uomo e macchina. Il pavimento, realizzato con un intarsio di paglia risalente al XVII secolo, restituisce al tocco una sensazione di calore e unicità.

Energia e visione Mercedes

La Mercedes Vision Iconic non vive solo di estetica. Il suo rivestimento fotovoltaico abbraccia l’intera superficie della vettura, generando autonomia aggiuntiva grazie alla luce solare. Con 11 metri quadrati di celle ad efficienza del 20%, un SUV elettrico potrebbe percorrere fino a 12.000 chilometri l’anno sfruttando il sole. Nessun uso di terre rare o silicio, solo materiali riciclabili e puliti. Dietro questa eleganza Mercedes si nasconde la ricerca più avanzata nel neuromorphic computing, una tecnologia che imita il cervello umano per rendere i processi AI più rapidi e fino al 90% più efficienti. I sistemi di sicurezza riconoscono corsie, segnali e utenti della strada anche con visibilità ridotta. È questo il futuro della guida autonoma? Forse sì, se il lusso può farsi intelligente, sostenibile e vivo come una mente umana.