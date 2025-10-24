La sonda europea PLATO supera il test dei pannelli solari

Nel silenzio asettico del centro di test dell’Agenzia Spaziale Europea, nei Paesi Bassi, una navicella dalle grandi ambizioni sta prendendo forma: PLATO, la nuova sonda europea che andrà a caccia di pianeti simili alla Terra. In questi giorni ha superato una delle prove più delicate, quella dell’apertura dei suoi due enormi pannelli solari — le “ali” che la manterranno in vita nello spazio. Un gesto semplice a vedersi, ma che racchiude anni di progettazione e un carico di tensione che solo gli ingegneri presenti possono comprendere. Se quei pannelli non si aprissero perfettamente, la missione da 4 miliardi di euro sarebbe compromessa prima ancora di iniziare.

La missione PLATO parte a dicembre con Ariane 6

Durante il test, gli ingegneri hanno usato un sistema di carrucole per simulare l’assenza di gravità: ogni movimento, ogni scatto è stato monitorato al millimetro. Quando le ali si sono finalmente dispiegate, nel laboratorio è calato un silenzio sospeso — seguito da un applauso liberatorio. Poi, la luce artificiale del “finto Sole” ha illuminato i pannelli, confermando che tutto funziona. Energia, vita, futuro.

PLATO — acronimo di Planetary Transits and Oscillations of Stars — è molto più di un satellite scientifico: è l’occasione per l’Europa di conquistarsi un ruolo da protagonista nella ricerca di mondi abitabili. Il suo compito sarà osservare circa 150.000 stelle, cercando quelle minuscole variazioni di luce che tradiscono il passaggio di un pianeta davanti al suo sole. È un lavoro di pazienza e precisione, reso possibile da 26 telecamere ultraselettive che dovranno rimanere costantemente a –80 °C per evitare distorsioni nelle immagini.

Ogni dettaglio è pensato per una missione di lunga durata — almeno quattro anni, forse di più. Ma al di là dei numeri, c’è qualcosa di più poetico nel pensare che, da un punto remoto dello spazio, PLATO scruterà le stelle alla ricerca di qualcosa che assomigli a casa nostra.

Dopo i successi americani di Kepler e TESS, ora tocca all’Europa fare la sua mossa. E se tutto andrà come previsto, il razzo Ariane 6 la porterà nello spazio a dicembre. Da lì, PLATO inizierà il suo silenzioso viaggio tra le stelle, inseguendo la domanda più antica e affascinante di tutte: siamo davvero soli?