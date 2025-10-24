Intesa Sanpaolo abbandona le vecchie versioni di Android e iOS

Molti clienti di Intesa SanPaolo potrebbero trovarsi di fronte ad un’applicazione che non funziona. Presto, l’app mobile non sarà più pienamente compatibile con le versioni obsolete di Android o iOS. L’azienda ha deciso di interrompere gradualmente il supporto per sistemi operativi datati. L’obiettivo è garantire protocolli di sicurezza più nuovi e funzionalità più moderne. Tuttavia, questo lascia inevitabilmente chi utilizza uno smartphone più vecchio in balia di una condizione di potenziale svantaggio.

Molti utenti che usano il proprio telefono da diversi anni e non hanno eseguito gli aggiornamenti software potrebbero vedere meno funzionalità o, addirittura, l’impossibilità di accedere a determinati servizi dell’app. Il cambiamento non riguarda soltanto le versioni del sistema operativo. Coinvolge anche le componenti di sicurezza, crittografia e protocolli di autenticazione che negli anni sono diventati più ferrei.

Perché Intesa Sanpaolo prende questa decisione

La banca spiega che l’adozione di requisiti diversi è necessaria per proteggere meglio i dati dei clienti e garantire un’esperienza digitale all’altezza delle aspettative. I dispositivi più datati non sempre supportano le ultime novità nel campo della sicurezza, la crittografia più moderna o le funzioni biometriche più recenti, e questo può aprire la porta a vulnerabilità. Aggiornare i dispositivi significa anche semplificare gli sforzi di sviluppo e manutenzione dell’app, un duplice vantaggio per la banca e i clienti.

Non è raro che i servizi bancari mobili richiedano versioni minime del sistema operativo per essere supportati: da parte di altre banche già si vedono requisiti come Android 10+ o iOS 15+. Sebbene Intesa non abbia rivelato pubblicamente le versioni esatte coinvolte da questo cambiamento, numerosi utenti segnalano problemi sull’app con dispositivi che montano sistemi operativi ormai molto vecchi o comunque meno recenti.

Cosa possono fare gli utenti e cosa comporta

Se stai usando uno smartphone vecchio o che non riceve più aggiornamenti di sistema, potresti rischiare di perdere accesso a parti dell’app della banca o dover ricorrere a soluzioni alternative (come il sito web da browser) magari più lente. Verifica innanzittutto la versione del tuo sistema operativo: su iPhone vai in Impostazioni → Generali → Aggiornamento Software; su Android controlla in Impostazioni → Sistema → Aggiornamenti. Se il sistema è troppo datato, valuta l’acquisto di uno smartphone, oppure assicurati di poter accedere al conto tramite browser finché la banca mantiene tale opzione. Contatta la filiale o il supporto clienti per chiedere se la tua versione è compatibile o se ci sono soluzioni alternative.