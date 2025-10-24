PlayStation Plus, ecco i giochi che ci lasceranno a novembre

Il colosso del gaming Sony si sta preparando per portare in veste ufficiale a novembre 2025 tantissimi nuovi titoli sul catalogo del piano in abbonamento a PlayStation Plus, in particolare per PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Tuttavia, come accade spesso, l’azienda ha anche deciso di eliminare dal catalogo diversi altri titoli, per far necessariamente posto a quelli nuovi.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, a novembre ci lasceranno alcuni titoli

Per il prossimo mese il colosso del gaming Sony ha programmato l’uscita dal catalogo di PlayStation Plus di alcuni videogiochi. Questi titoli, in particolare, saranno rimossi dal catalogo dei piani in abbonamento a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Secondo quanto è emerso, i videogiochi non saranno più disponibili al download a partire dalla giornata del prossimo 18 novembre 2025. Tra questi, sono compresi titoli sia per PS4, sia per PS5 sia per PSVR2.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium – titoli che ci lasceranno a novembre

Battlefield 5

Like a Dragon: Ishin! , sia su PS4 sia su PS5

Alternate Jake Hunter: Daedalus – The Awakening of Golden Jazz – solo su PS4

Digimon Survive , su PS4

Football Manager 2024 Console Edition, su PS5

Synapse, per PSVR2

Travis Strikes Again: No More Heroes, su PS4

Come è possibile notare, ci troviamo dunque di fronte a videogiochi piuttosto noti. Nonostante questo, il colosso del gaming Sony deve necessariamente aggiornare il suo catalogo, per far posto ai nuovi videogiochi che arriveranno nel corso del prossimo mese. Ricordiamo comunque che, secondo quanto è emerso, i videogiochi in questione saranno disponibili al download per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium soltanto fino alla giornata del prossimo 18 novembre 2025. Per gli utenti manca quindi poco meno di un mese per poterli scaricare gratuitamente sulla propria console. Ricordiamo infine che Sony continua a proporre comunque sconti favolosi su PlayStation Store.