Apple iPad Mini: prezzo ASSURDO con l’offerta Amazon

Una promozione da far perdere letteralmente la testa, Apple iPad Mini può essere vostro in questi giorni su Amazon approfittando di un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro, pronto a raccogliere la richiesta degli utenti di voler accedere a grandi prestazioni, spendendo relativamente poco.

Il modello che oggi può essere vostro con un risparmio importante sul listino iniziale, prevede un display Liquid Retina da 8,3 pollici di diagonale, soluzione che rappresenta sicuramente la giusta via di mezzo tra i top iPad, e gli smartphone, pur comunque mantenendo elevatissimi standard qualitativi, in termini di dettagli, nitidezza e rispetto della gamma cromatica.

Il processore è Apple A17, SoC di ultima generazione, progettato per Apple Intelligence, affiancato dalla presenza di 128GB di memoria interna (che ricordiamo non sono in nessun modo espandibili con microSD). Il tablet in questione si collega alla rete tramite WiFi 6E, dual-band e dalla velocità di connessione davvero elevatissima, fermo restando poi offrire anche connettività bluetooth per il collegamento di device di vario genere.

La colorazione che oggi potete acquistare a prezzo scontato è la Grigio Siderale, davvero elegante e piacevole alla vista, considerando la back cover realizzata in metallo, con finitura opaca che non trattiene le impronte. Segnaliamo, tuttavia, che anche gli altri colori sono effettivamente in vendita allo stesso identico prezzo.

Apple iPad Mini, uno sconto da urlo su Amazon

L’acquisto di questo tablet richiede un esborso tutt’altro che elevato, difatti il consumatore si ritrova a poter investire un quantitativo di denaro complessivamente ridotto, pari a soli 499 euro, contro i 599 euro previsti in origine di listino, approfittando giustappunto di una interessante riduzione di 100 euro disponibile solo a questo link, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi.