WhatsApp: l’incredibile truffa che regala soldi arriva in Italia

Al giorno d’oggi, un’applicazione sicuramente indispensabile nella routine digitale di ognuno di noi è WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea infatti è diventata la più utilizzata in tutto il mondo nel corso degli ultimi 10 anni grazie alle sue funzionalità decisamente utili e in grado di garantire un’esperienza d’uso davvero perfetta.

Tutti questi elementi insieme si sono tradotti in un traguardo davvero incredibile, WhatsApp infatti è l’applicazione più usata per quanto riguarda la messaggistica e annovera un bacino di utenti davvero vastissimo, questo elemento purtroppo però ha esposto l’applicazione ad un utilizzo improprio da parte dei truffatori, questi ultimi infatti vogliono sfruttare le norme mole di utenti iscritti sulla piattaforma per distribuire le loro truffe in modo da aumentare le probabilità di successo.

In Italia il fenomeno ovviamente colpisce al pari di tutte le altre nazioni e sta cercando di attaccare quante più persone possibili, ecco dunque che oggi vi raccontiamo l’ultima truffa sbarcata nella nostra penisola in modo da darvi una mano a difendervi come si deve.

La truffa che vi fa guadagnare soldi

La truffa in questione esordisce tramite un gruppo all’interno del quale venite aggiunti senza preavviso, in questo gruppo i truffatori spacciandosi Per dei partner YouTube vi proporranno di guadagnare facilmente mettendo like ad alcuni video e invieranno realmente dei pagamenti, la truffa scatta però in un secondo momento, dopo infatti vi chiederanno di inviare a vostra volta un pagamento di qualche centinaio di euro promettendovi di restituirvi la somma per intero e aumentata un gran numero di volte, ovviamente quei soldi sparirebbero in un lampo senza lasciare traccia, di conseguenza se anche voi doveste essere aggiunti in quel gruppo non esitate ad abbandonarlo immediatamente.

Ricordate che chi vi promette facili guadagni sul web nella gran parte dei casi vuole solo imbrogliarvi e ottenere i vostri soldi, abbiate sempre occhio scettico.