Nuova truffa telefonica: mai richiamare questo numero

L’Europa continua a essere terreno fertile per le truffe telefoniche internazionali. A tal proposito, un nuovo pericolo si concentra sulla Grecia. Gli utenti segnalano chiamate provenienti da numeri con prefisso +30, caratterizzate da pochi squilli e silenzio dall’altro capo della linea. Ciò che a prima vista sembra un inconveniente innocuo nasconde un meccanismo ben studiato. Tale scenario, infatti, spinge la vittima a richiamare, trasformando la semplice curiosità in un costo economico elevato. Le linee richiamate sono numeri a pagamento, i cui proventi finiscono direttamente nelle mani dei truffatori. La tecnica sfruttata in tali episodi è nota come wangiri. E non è tutto. Con tale approccio i malintenzionati puntano ad ottenere maggiore denaro o informazioni personali.

Come funziona la recente truffa telefonica?

Tra le varianti ci sono i falsi avvisi urgenti, messaggi che simulano comunicazioni da parte di enti ufficiali e spingono a reagire impulsivamente. Accanto a quest’ultime si trovano le offerte apparentemente allettanti (opportunità di lavoro, investimenti o contatti sentimentali) che nascondono richieste di denaro o raccolta di informazioni personali. Inoltre, ci sono anche le cosiddette finte vincite, in cui viene promesso un premio inesistente. Per ritirarlo, la vittima viene invitata a versare una somma o a cliccare su link che raccolgono dati sensibili.

Il denominatore comune di tutte queste tecniche è la manipolazione delle emozioni. Curiosità, paura e speranza diventano leve psicologiche per indurre comportamenti rischiosi. Riducendo la capacità critica dell’utente e aumentando l’efficacia della truffa. Per proteggersi, le misure rimangono chiare e concrete: non rispondere a chiamate da numeri sconosciuti con prefissi esteri ed evitare di richiamare. Un ulteriore intervento utile è non condividere dati personali o bancari se non si è certi dell’affidabilità dell’interlocutore. L’uso dei filtri anti-spam sui dispositivi mobili può, infine, ridurre l’esposizione a chiamate sospette.

Le tecnologie digitali offrono strumenti di difesa sempre più sofisticati, ma la vera protezione resta la consapevolezza. Conoscere i meccanismi della truffa è fondamentale per non cadere nella rete, trasformando ogni chiamata sospetta da rischio in opportunità di vigilanza