Amazon Luna: ecco le novità presentate per la piattaforma gaming

Negli ultimi anni il settore gaming in streaming ha cercato nuove strade per coinvolgere il pubblico. A tal proposito, Amazon Luna propone una serie di novità che promettono di migliorare l’esperienza dei suoi utenti. La piattaforma di cloud gaming del gigante dell’e-commerce cambia volto con un aggiornamento che rinnova l’interfaccia e introduce un’idea precisa. Ovvero trasformare il gioco digitale in un’esperienza collettiva. Un obiettivo che prende forma attraverso un nuovo spazio chiamato GameNight, pensato per riportare amici e familiari davanti allo stesso schermo. La strategia ruota sui party game. Amazon punta su titoli costruiti per essere leggeri, immediati e accessibili, utilizzabili semplicemente con lo smartphone come controller. L’intento è ridurre le barriere tecnologiche e ampliare il pubblico, recuperando quello spirito conviviale che contribuì al successo della Nintendo Wii. In tale contesto, l’azienda propone anche produzioni proprie, firmate Amazon Game Studios. Progettate per sfruttare appieno la dimensione collaborativa del gioco.

Amazon Luna: ecco le novità in arrivo sulla piattaforma streaming

Il primo titolo di tale nuova fase è Courtroom Chaos Starring Snoop Dogg. Un’improvvisazione giudiziaria alimentata dall’intelligenza artificiale. I partecipanti assumono ruoli improbabili, inventano testimonianze e difendono le proprie storie davanti a un giudice interpretato dalla voce del rapper americano. Accanto a tale titolo, GameNight raccoglie una selezione di proposte che spaziano da Angry Birds Flock Party a Draw & Guess e The Jackbox Party Pack 9. Insieme a versioni digitali di celebri giochi da tavolo come Cluedo, Taboo e Exploding Kittens 2.

Allo stesso tempo, Amazon continua a rafforzare la propria offerta per chi predilige esperienze più tradizionali. Nella libreria di Luna compaiono, infatti, giochi come Hogwarts Legacy, Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Kingdom Come: Deliverance II e TopSpin 2K25. Tutto il servizio resta accessibile senza costi aggiuntivi per gli utenti Prime. Mentre l’abbonamento Luna Premium sostituisce Luna Plus a 10 euro al mese. Con tale aggiornamento, Amazon non presenta solo nuovi giochi, ma una diversa interpretazione del videogioco stesso: un ritorno alla socialità, mediato dalla tecnologia.