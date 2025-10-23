Windows 11: annunciato l’arrivo di Agentic AI

L’idea che un computer possa comprendere il contesto, riconoscere la voce e interpretare le immagini non appartiene più al futuro. Con l’arrivo dell’Agentic AI in Windows 11, tale possibilità diventa realtà. Microsoft introduce un modello di interazione che supera la logica dei comandi “tradizionali” per passare al dialogo. Il sistema operativo si trasforma così in un ambiente capace di reagire a stimoli umani con una fluidità che ricorda la comunicazione naturale. È un passaggio che ridefinisce la relazione tra persona e macchina e che riflette una visione condivisa con Qualcomm, secondo cui l’AI è la nuova interfaccia utente. L’azienda, infatti, ha lavorato per spostare l’intelligenza artificiale dal cloud al dispositivo. Già durante lo Snapdragon Summit e al SXSW, Qualcomm aveva delineato tale prospettiva. Puntando su una AI on device in grado di agire in autonomia.

Confermato l’arrivo di Agentic AI su Windows 11: ecco i dettagli

Le innovazioni di Microsoft rendono tangibile tale evoluzione. Strumenti come Copilot Voice e Copilot Vision integrano funzioni vocali e visive. Permettendo così al PC di comprendere comandi pronunciati in linguaggio naturale o di reagire a ciò che l’utente vede sullo schermo. Il risultato è un computer che non attende più un clic, ma partecipa all’azione, riconoscendo il contesto e offrendo suggerimenti coerenti.

Tale trasformazione prende forma nei nuovi laptop Snapdragon X, progettati da Qualcomm in collaborazione con Microsoft. Grazie a un’architettura con NPU dedicata, i dispositivi possono gestire direttamente i modelli di intelligenza artificiale, senza affidarsi in modo costante al cloud. L’efficienza energetica consente, inoltre, di prolungare l’autonomia e di mantenere un’elaborazione fluida anche nelle attività quotidiane.

Microsoft e Qualcomm condividono così una direzione comune: rendere il computer un interlocutore intelligente. Un dispositivo capace di comprendere e agire secondo il contesto. Un’evoluzione che si apre a un futuro in cui la tecnologia non si limita ad assistere. Ma collabora con l’essere umano. Trasformando l’esperienza digitale in una forma più intuitiva e naturale di comunicazione.