Expert Speciale Igiene Orale: promozioni da urlo per il vostro sorriso

Quest’anno Halloween non porta solo dolcetti o scherzetti, ma anche un’occasione imperdibile per rinnovare il vostro arsenale di igiene orale. Tra zucche sorridenti e ragni che sembrano appena usciti da Nightmare Before Christmas, Expert Speciale Igiene Orale vi regala la possibilità di trasformare la pulizia dei denti in un piccolo momento magico e, perché no, un po’ folle. Niente più pretesti: il vostro sorriso merita attenzione e le promozioni di Expert arrivano giusto in tempo per fare scintille anche tra le ombre di Halloween. E se pensavate che la spazzolatura fosse monotona, preparatevi a cambiare idea. Immaginate di accendere la luce del bagno e di trovarvi circondati da strumenti che sembrano usciti direttamente da un dentista, ma senza aspetto inquietante.

Expert promo iper speciali

Da Expert troverete il PHILIPS Sonicare 2100 series spazzolino elettrico sonico a 29,90 euro e nella variante azzurra sempre a 29,90 euro. Se cercate qualcosa di più avanzato, Expert propone il PHILIPS Serie 5300 spazzolino elettrico sonico con base di ricarica, 2 livelli intensità e sensore di pressione, colore nero HX7101 a 79,90 euro. Non mancano le opzioni ORAL-B, come lo spazzolino elettrico ricaricabile series 1 nero con 1 testina di ricambio e custodia a 34,90 euro, oppure lo series 1 blu con 2 testine a 34,90 euro, perfetto per chi ama la varietà.

Per chi desidera tecnologia avanzata, Expert Speciale Igiene Orale offre ORAL-B Io 2 nero o verde con 1 testina di ricambio a 49,90 euro e la serie premium Io 5 verde con 1 testina e custodia da viaggio a 99,90 euro. Completano le offerte l’ORAL-B Testine di ricambio Io Series Ultimate Clean nere per gengive sensibili, 2 testine a 19,90 euro e il PANASONIC Irrigatore orale 1400 impulsi al minuto con beccuccio rotante, 5 getti, 2 ugelli e serbatoio da 200ml a 42,90 euro. Non lasciatevi sfuggire queste promozioni spaventose di Expert.