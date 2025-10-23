Ad
Unieuro: Halloween Tech e Pizza per notti da brivido

Unieuro propone offerte golose e sorprendenti con forno pizza in regalo, perfette per chi vuole unire gusto e tecnologia nella notte più misteriosa.

Quando si parla di Halloween, voi pensate subito a luci soffuse, risate tra amici e un pizzico di mistero. Ma quest’anno Unieuro decide di aggiungere qualcosa di davvero speciale al vostro ottobre: un regalo goloso con l’acquisto di alcuni prodotti selezionati. Vi basta sceglierne uno e vi porterete a casa un forno elettrico Electroline per pizza. Perfetto per sfornare margherite fumanti mentre i pipistrelli disegnano scie nel cielo. Non serve l’incantesimo di una strega per rendere la serata magica, basta approfittare delle promozioni Unieuro. E così, mentre le luci si abbassano e le risate crescono, la tecnologia diventa parte della festa: film in 4K, lavaggi silenziosi, smartwatch luminosi e profumo di pizza che invade la casa. Il modo migliore per affrontare l’autunno, tra un morso e un clic.

Offerte Unieuro da paura con costi da brivido

Il Google Pixel 10 Pro, con sistema Android Gemini, 256 GB e tripla fotocamera, è a 1.199 €: scatta anche nelle notti più scure. La Samsung Smart TV 55″ QE55S85FAUXZT OLED 4K 2025, proposta a 998 €, trasforma Halloween in un cinema da brividi. Il Rowenta X-Clean 10, lavapavimenti senza fili da 60 minuti di autonomia, è a 498 €, pronto per eliminare ogni traccia di… zucca decorata.

Unieuro propone anche la Samsung WW11DG6B85LK, lavatrice da 11 kg e 1400 giri/min a 698 €, mentre il Haier Cube 83 Serie 3 HCR3818EWMM, side-by-side da 463 L, costa 798,90 €. Per i più attivi, Huawei WATCH GT6 con autonomia fino a 21 giorni è a 249,90 €. Il nuovo iPad 11″ Wi-Fi 128 GB è vostro a 369 €, mentre l’Apple Pencil (USB-C) a 85 € vi farà creare disegni degni di un fantasma artista. Infine, PlayStation 5 FC 26 è a 79,99 €, perfetta per maratone digitali. Con Unieuro ogni acquisto vi regala il forno Electroline, e ogni pizza diventa un modo per festeggiare la notte dei pipistrelli con gusto e tecnologia.

