Jeep Renegade addio: l’ultimo esemplare prodotto a Melfi chiude la serie

La società lo aveva annunciato precedentemente e ora a quanto pare il momento è arrivato, Jeep Renegade infatti in Europa si appresta a vedere la fine del proprio percorso di vita esattamente come era stato annunciato dalla società almeno all’interno dello Stato europeo, non a caso la Se­gre­ta­ria Re­gio­na­le Ugl Ba­si­li­ca­ta Flo­ren­ce Co­stan­zo e Giu­sep­pe Pa­lum­bo, Se­gre­ta­rio Pro­vin­cia­le Ugl Me­tal­mec­ca­ni­ci Po­ten­za hanno fatto sapere che a Melfi la produzione del crossover è appena terminata, sembra infatti che la vettura verrà prodotta ancora per un po’ in Brasile, per poi vedere completamente terminare ogni linea di produzione presente.

Lascerà il passo ad Avenger e Compass

E nello specifico, la vettura in questione sta seguendo la stessa strada della propria sorella 500 X, un dettaglio che infatti sottolinea ancora una volta l’addio definitivo arrivato per la vettura è che quest’ultima punta sulla piattaforma small-wide, la quale però non è più in fase di sviluppo e probabilmente verrà soppiantata da una versione più evoluta completamente diversa, la società infatti ha deciso di puntare in modo diretto sulle attuali Avenger che sta rappresentando un vero e proprio best seller e sul modello Compass che si accinge ad arrivare sulle strade italiane proprio in questo periodo.

La vettura in questione ha rappresentato un passo decisamente importante per la società e il suo addio ovviamente è significativo, il fatto che quest’ultima non verrà più prodotta però non significa che non sarà subito disponibile nei listini, la vettura infatti resterà acquistabile fino a quando le riserve in stock non saranno completamente esaurite, diverso invece è il discorso per l’impianto di Melfi che ovviamente visto l’arresto della produzione di questa linea di automobili soffrirà un’ulteriore abbassamento dei volumi di produzione che certamente non farà bene né all’impianto stesso né ai lavoratori che ci lavorano, servirà a attendere l’arrivo di nuove linee per vedere un cambiamento.