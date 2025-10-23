Google Play Store: l’aggiornamento di ottobre sconvolge con funzioni segrete

Ottobre non passa inosservato per l’universo Android. L’aggiornamento dei servizi di sistema Google è arrivato, portando con sé un pacchetto di sorprese per smartphone, tablet, auto e persino orologi con Wear OS. La versione 25.40 dei Google Play Services, datata 13 ottobre 2025, introduce nuove possibilità per chi sviluppa app legate a Maps, aprendo scenari di integrazione più profondi. La connettività si spinge oltre, permettendo di associare dispositivi con Low Energy Audio tra parti che non comunicano internamente. Una novità che promette esperienze audio più fluide e versatili. È stato segnalato anche l’arrivo di una pagina dedicata alla Advanced Protection, utile per mostrare quali app richiedono questo livello extra di sicurezza. Chi non desidererebbe un controllo così preciso sulla propria privacy?

L’aggiornamento 25.39 dei Google Play Services, rilasciato il 6 ottobre, mostra un lavoro profondo sulla gestione degli account supervisionati. L’Avvio rapido è ora compatibile anche con questi profili, e i temi aggiornati rendono più armoniosa ogni sezione dedicata al controllo genitori. L’immagine del profilo, dal canto suo, assume un nuovo design, più chiaro e coerente con il linguaggio visivo di Google. La sicurezza prende una direzione ancora più netta. Nella sezione Sicurezza ed emergenza, Google Messaggi introduce gli Avvisi per contenuti sensibili: il sistema riconosce video con nudità esplicite, avvisando prima della visione. Un passo decisivo per la protezione dei più giovani. Inoltre, la modalità Non disturbare si adatta meglio alla guida, offrendo maggiore concentrazione e meno distrazioni.

Google Play Store, volto nuovo e notifiche su misura

Il Google Play Store, aggiornato alle versioni 48.3 e 48.4, segna un’evoluzione nell’interazione con l’utente. Viene introdotta una funzione che consente di personalizzare le notifiche grazie al feedback diretto. Un piccolo gesto che cambia l’esperienza quotidiana, rendendola più su misura. Le icone di Google Play Protect si rinnovano su smartphone, TV, auto, PC e dispositivi Wear. Un dettaglio estetico che racconta una direzione più pulita, coerente, contemporanea. Google sembra voler dire che la sicurezza non deve essere solo solida, ma anche visibile. In fondo, ogni aggiornamento porta una promessa: rendere Android un luogo più sicuro, connesso e umano.