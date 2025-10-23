The Sims Mobile verso la chiusura: server offline dal 20 gennaio

Electronic Arts ha comunicato la fine del ciclo di vita di The Sims Mobile, titolo live service lanciato nel 2018. È stato pubblicato l’ultimo update, dopodiché iniziano tre mesi di conto alla rovescia: i server verranno disattivati il 20 gennaio. È già stato bloccato l’utilizzo di denaro reale all’interno del gioco e, nelle prossime ore, il titolo verrà rimosso da App Store e Play Store. Chi lo possiede potrà reinstallarlo anche su nuovi dispositivi, ma non sarà più disponibile al download per nuovi utenti.

Il contesto del franchise

Il marchio The Sims resta attivo su PC e console con The Sims 4, mentre prosegue il lavoro su Project Rene, futuro capitolo principale pensato per offrire esperienze single-player e multiplayer e una disponibilità cross-platform tra PC e mobile. Le tempistiche restano lontane: secondo indicazioni raccolte dagli insider, lo sviluppo è ancora in fase iniziale, segnale che un rilascio ravvicinato non è realistico.

La decisione su Mobile arriva in un momento di forte attività per EA: il recente lancio di Battlefield 6 e l’avvio di un’operazione di delisting da 55 miliardi di dollari occupano una parte significativa dell’agenda strategica. In questo quadro, la razionalizzazione dei live service meno centrali diventa comprensibile.

Un addio “in festa”

Il saluto alla community non sarà silenzioso. Oltre a nuovi eventi introdotti dall’ultimo aggiornamento, a partire dal 6 gennaio tutti i contenuti del gioco verranno sbloccati: libertà totale nella costruzione della casa dei sogni, senza limiti di budget o paywall. Una scelta che permette di chiudere il ciclo valorizzando ciò che ha reso The Sims Mobile riconoscibile per oltre sette anni: la personalizzazione spinta, la creatività del design degli ambienti, le routine sociali.

Cosa cambia da oggi

Per la community attiva significa:

niente nuovi acquisti in-app con valuta reale;

rimozione dai principali store digitali;

reinstallazione ancora possibile per chi ha già effettuato il download;

spegnimento dei server fissato al 20 gennaio.

Una transizione che accompagna la serie verso la prossima tappa, mentre il team concentra le risorse sul futuro Project Rene e sui prodotti strategici già in campo.