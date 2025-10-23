OnePlus 15: tripla fotocamera da 50 MP e nuove tecnologie per l’immagine, le conferme

C’è grande attesa per l’evento che consegnerà al pubblico il prossimo OnePlus 15, il quale è ormai imminente in Cina. In questi giorni pian piano stanno venendo fuori diversi dettagli proprio da parte dell’azienda, tracciando quindi l’identikit finale. Li Jie Louis, presidente della divisione cinese di OnePlus, ha condiviso su Weibo alcune informazioni ufficiali che delineano un quadro più chiaro di ciò che ci si potrà aspettare in termini di fotografia e prestazioni multimediali.

Sono quindi arrivate ulteriori conferme: OnePlus 15 integrerà la tecnologia “Lumo Condensed Light Imaging”, sviluppata per migliorare la resa cromatica e la profondità delle immagini. Questo sistema, derivato dalla collaborazione con Oppo, promette foto più nitide, con colori vividi e un bilanciamento accurato tra luci e ombre. Una scelta che conferma l’impegno del brand nel perfezionare l’esperienza fotografica, tradizionalmente uno dei punti di forza della serie.

Tre fotocamere da 50 MP e zoom ottico 3,5x

Li Jie Louis ha poi svelato che il nuovo flagship disporrà di tre fotocamere posteriori, tutte da 50 megapixel. Un approccio che punta sull’uniformità qualitativa dei sensori, offrendo risultati coerenti in ogni modalità di scatto. La vera novità riguarda il teleobiettivo, dotato di una lunghezza focale equivalente di 85 mm, in grado di garantire uno zoom ottico 3,5x rispetto alla lente principale, la cui focale sarà intorno ai 24 mm.

Un setup simile lascia intendere che OnePlus voglia competere direttamente con i principali protagonisti del settore, proponendo soluzioni fotografiche di livello professionale anche in condizioni di luce complessa.

Registrazione Dolby Vision e batteria da 7.300 mAh

Oltre alle fotocamere, il OnePlus 15 integrerà l’ISP “Super Perception Imaging Engine”, progettato per gestire al meglio il segnale d’immagine e migliorare la qualità finale di foto e video. Tra le funzioni annunciate figurano il supporto al Pro XDR, la registrazione in 4K con Dolby Vision per la lente principale e la possibilità di realizzare foto live, pensate per catturare momenti dinamici con maggiore realismo.

Sul fronte energetico, l’azienda ha già anticipato la presenza di una batteria da 7.300 mAh, con ricarica rapida da 120 watt via cavo e 50 watt wireless, confermando l’intento di offrire un equilibrio tra potenza, autonomia e innovazione tecnologica.