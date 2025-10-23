BMW Serie 2: un render anticipa il possibile Neue Klasse

Come ben sapete, BMW si appresta a lanciare tutte le sue vetture di prossima generazione con un nuovo linguaggio di design pensato appositamente per le automobili è definito come Neue Klasse, quest’ultimo è stato inaugurato con l’arrivo della nuova iX3 e a quanto pare approderà anche sulla sua coupé base di gamma BMW serie 2, una vettura che per tanti anni è stata caratterizzata da design decisamente controversie e che forse molto presto vivrà un periodo di rinascita grazie al nuovo design inaugurato dalla società società.

In attesa dell’arrivo ufficiale di questa vettura, un render sviluppato da Theottle immagina come potrebbe apparire questa trasformazione.

Il render

Negli ultimi anni la coupé in questione ha diviso gli appassionati dal momento che se da un lato c’era chi apprezzava fortemente le prestazioni mai deludenti della linea sportiva della casa automobilistica, dall’altro lato c’era chi non poteva fare a meno di sottolineare come il design fosse decisamente inaccettabile e caratterizzato da linee sproporzionate che non restituivano giustizia ad una vettura del calibro di BMW serie 2, il design dunque è sempre stato la nota dolente di questa linea almeno fino a questo momento, ccco perché in molti sperano che l’arrivo di questo nuovo design possa giovare alla linea di BMW.

L’autore di questo render dunque ha deciso di immaginare come sarà la prossima BMW serie 2 andando di fatto a correggere quello che dà sempre per lui e il suo punto debole, il posteriore, quest’ultimo infatti accusa l’attuale modello di avere un posteriore sproporzionato con dei gruppi ottici decisamente poco armonici rispetto al resto, ecco dunque che lo ha rivisto con gruppi ottici posteriori della iX3, più sottili e orizzontali, capaci di dare maggiore equilibrio e un aspetto più moderno.

Ovviamente, dopo aver corretto il posteriore, il render si concentra anche sull’anteriore, andando ad eliminare i fari triangolari e le prese d’aria decisamente irregolari in favore di quelle già presenti sulla iX3, comprese d’aria a forma di rene e fari anteriori decisamente più armoniosi e in grado di restituire un aspetto più maturo alla vettura.