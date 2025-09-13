WhatsApp, quali sono le truffe più diffuse e come evitarle

WhatsApp al giorno d’oggi, lo strumento quotidiano per la comunicazione, visto che sulla piattaforma vengono scambiati circa 1 miliardo di messaggi al giorno.

Il fatto che l’app verde sia tra le piattaforme più utilizzate al mondo porta agli utenti dei vantaggi incredibili, ma allo stesso tempo anche alcuni svantaggi.

Tra i vantaggi c’è la possibilità di influenzare gli sviluppatori con proposte richieste a gran voce della massa, come appena successo per la condivisione delle foto live con iOS.

Tuttavia, lo scambio massiccio di informazioni, molte delle quali anche personali, rende l’applicazione un veicolo perfetto per le truffe.

Infatti, molte delle truffe online che stanno circolando in questi mesi hanno proprio come tramite WhatsApp.

WhatsApp: ecco quali sono le truffe più diffuse in assoluto

Le truffe su WhatsApp sono sfortunatamente diventate all’ordine del giorno, spingendo l’applicazione a intervenire per bloccare milioni di account sospetti e aiutare gli utenti trasformando il chatbot di Meta AI in un fact check, a cui chiedere informazioni sui messaggi che si ricevono.

Tra le truffe più diffuse vi sono sicuramente quelle che sfruttano la tecnica del phishing, dove si riceve un messaggio da un finto servizio clienti o da un ente pubblico, che invitano gli utenti a cliccare su un link allegato per risolvere un fantomatico problema.

Purtroppo il link in questione è infetto e la truffa può diventare molto pericolosa, poiché può arrivare a compromettere sia l’account su WhatsApp, sia i conti bancari oppure nei casi più gravi arrivare anche a un vero e proprio furto d’identità.

Per fortuna ci sono alcuni segnali d’allarme da tenere in considerazione quando si ricevono messaggi del genere.

In genere questi messaggi contengono sempre errori di grammatica o di ortografia, frasi che mettono urgenza nel rispondere agli utenti, oppure propongono delle offerte davvero troppo vantaggiose.

Se si ha il sospetto di essere diventata una vittima di una truffa del genere, basta bloccare il numero in questione e segnalare immediatamente l’account all’assistenza di WhatsApp.