Stellantis stringe un’alleanza con Pony.ai per robotaxi in Europa

La corsa verso la mobilità autonoma guadagna un nuovo sostenitore. Stellantis ha annunciato la firma di una collaborazione con Pony.ai. Per chi non lo sapesse si tratta di una delle aziende leader nel settore dei veicoli a guida autonoma. L’obiettivo? Lo sviluppo di robotaxi elettrici destinati al mercato europeo. Tale accordo segna l’ inizio di un futuro in cui la tecnologia automatizzata sarà al centro della mobilità urbana.

Il progetto prevede l’integrazione del software di guida autonoma di Pony.ai nei furgoni elettrici di Stellantis. In particolare sui modelli Peugeot e-Traveller, appositamente modificati per ospitare la tecnologia necessaria. I primi test su strada inizieranno in Lussemburgo nei prossimi mesi. Da qui poi si espanderanno ad altre città europee nel 2026. Lo scopo di tutto ciò è quello di monitorare la sicurezza, prestazioni e conformità alle normative. Aspetto fondamentale per l’introduzione dei robotaxi in un contesto, come quello europeo, ancora più severo rispetto agli Stati Uniti.

Stellantis e Pony.ai, un’alleanza per la mobilità europea

L’iniziativa di Stellantis rappresenta un chiaro segnale della volontà del gruppo di non restare indietro nella corsa alla guida autonoma. Un rappresenta un ambito in cui marchi come Tesla e Waymo sono già attivi da tempo. La collaborazione con Pony.ai apre le porte a un’ampia gamma di applicazioni future, dai servizi di trasporto pubblico automatizzato alla logistica intelligente. Il tutto con possibili sviluppi sia per il trasporto passeggeri che per quello merci.

Secondo Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis, le vetture a guida autonoma rivoluzioneranno il modo in cui ci muoviamo nelle città, offrendo soluzioni più sicure e convenienti. L’azienda punta sulle proprie piattaforme AV-Ready, sviluppate per ospitare software di AI e sensori avanzati, garantendo compatibilità con diversi tipi di veicoli.

Insomma, il progetto dei robotaxi segna un passo importante nella strategia tecnologica di Stellantis. L’ azienda guarda a un futuro in cui la guida autonoma elettrica diventerà una componente essenziale del trasporto urbano. Se i test in Lussemburgo daranno risultati positivi, il gruppo potrebbe essere tra i primi costruttori europei a offrire servizi di mobilità autonoma su larga scala.