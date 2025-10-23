Su Facebook l’AI interviene per creare collage

La gestione delle fotografie digitali è diventata sempre più complessa. Centinaia di immagini e video si accumulano quotidianamente nei telefoni, rendendo difficile selezionare e valorizzare i momenti più importanti. Per affrontare tale sfida, Meta ha introdotto negli Stati Uniti e in Canada una nuova funzione su Facebook. Quest’ultima utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare automaticamente la libreria fotografica e proporre modifiche creative come collage o brevi video. La novità è pensata per rendere la fruizione e la condivisione dei ricordi più immediata. Invece di richiedere competenze di design agli utenti, la tecnologia seleziona le immagini e i video più significativi e suggerisce composizioni già pronte. Semplificando l’esperienza senza sacrificare la creatività personale. Secondo Meta, l’obiettivo è far emergere quei momenti memorabili che spesso restano nascosti tra centinaia di file. Permettendo di salvarli o condividerli con facilità.

Nuova opzione AI su Facebook: ecco i dettagli

Un punto centrale della comunicazione di Meta riguarda la privacy. Gli utenti mantengono il pieno controllo sui contenuti ideati. Nel dettaglio, possono scegliere cosa condividere, con chi e quando farlo. Inoltre, le immagini e i video presenti nelle gallerie non vengono utilizzati per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale dell’azienda. A meno che l’utente non decida esplicitamente di sfruttare gli strumenti di modifica basati su AI o di condividere i contenuti.

La funzione, al momento disponibile solo in Nord America, è destinata a essere testata anche in altri Paesi nei prossimi mesi. Decisione che conferma l’intenzione di Meta di estendere progressivamente l’accesso alla tecnologia. Si tratta di un passo importante verso un uso più intelligente delle risorse multimediali personali.

L’arrivo di tale funzione su Facebook sottolinea una tendenza più ampia nel settore tecnologico. La possibilità di valorizzare e condividere i momenti più importanti senza sforzi tecnici rappresenta un’evoluzione importante. La quale coinvolge la relazione tra utenti e contenuti multimediali.